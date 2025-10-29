Шостий концерт у Палаці спорту: Пивоваров встановив рекорд, обігнавши "Океан Ельзи"

Артем Пивоваров встановив новий рекорд з кількості концерті в Палаці спорту в Києві. Він анонсував шостий виступ на найбільшому концертному майданчику України.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Так він обігнав гурт "Океан Ельзи", який торік дав 5 концертів в Палаці спорту, передає 24 Канал.

Артем Пивоваров опублікував відео, де повідомив, що його шостий Палац спорту відбудеться 15 листопада.

Крім цього, він виступить на великій сцені 7, 8, 9, 12 та 14 листопада.

Як пише команда Пивоварова на сайті Concert.ua, глядачів чекає масштабне шоу. Артем виступить у супроводі оркестру, виконавши свої хіти "Барабан", "Дежавю", "Там у тополі" та багато інших пісень.

