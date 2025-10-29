Шостий концерт у Палаці спорту: Пивоваров встановив рекорд, обігнавши "Океан Ельзи"
- Артем Пивоваров анонсував шостий концерт у Палаці спорту в Києві, встановивши рекорд за кількістю виступів на цьому майданчику.
- Пивоваров випередив гурт "Океан Ельзи", який дав п'ять концертів у Палаці спорту, і планує масштабне шоу з оркестром та виконанням своїх хітів.
Артем Пивоваров встановив новий рекорд з кількості концерті в Палаці спорту в Києві. Він анонсував шостий виступ на найбільшому концертному майданчику України.
Про це артист повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. Так він обігнав гурт "Океан Ельзи", який торік дав 5 концертів в Палаці спорту, передає 24 Канал.
Артем Пивоваров опублікував відео, де повідомив, що його шостий Палац спорту відбудеться 15 листопада.
Крім цього, він виступить на великій сцені 7, 8, 9, 12 та 14 листопада.
Як пише команда Пивоварова на сайті Concert.ua, глядачів чекає масштабне шоу. Артем виступить у супроводі оркестру, виконавши свої хіти "Барабан", "Дежавю", "Там у тополі" та багато інших пісень.
Що відомо про концерти ОЕ в Палаці спорту?
- У жовтні минулого року гурт влаштував серію виступів у столиці до 30-річчя існування "Океану Ельзи". Кожен з них запам'ятався чимось особливим.
- Так, після першого концерт "Океану Ельзи" біля Палацу спорту зібралися представники ТЦК, які влаштував перевірки чоловіків.
- Під час наступного виступу, який пройшов 12 жовтня, на сцену вийшов колишній гітарист гурту Павло Гудімов і виступив з колегами. Того вечора серед зіркових гостей також були YAKTAK, KOLA та SHUMEI, з якими ОЕ переспівав трек "Той день".
- На третій концерт у Палаці спорту знову завітала KOLA. Вони разом зі Святославом Вакарчуком виконали дуетний трек "Коли ми двоє".
- Четвертий виступ 14 жовтня пройшов за участі YAKTAK, з яким Вакарчук заспівав їхню спільну композицію "На нічному небі". Крім того, на цьому концерті фронтмен ОЕ здійснив мрію шанувальника Стаса, виконавши разом з ним трек "Обійми".
- Завершальний концерт відбувся 16 жовтня. Щоправда, в той день двічі лунала повітряна тривога, тому виступ закінчився у метро, де Святослав Вакарчук разом з відвідувачами виконував хіти "Океану Ельзи".