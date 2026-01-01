Что известно о личной жизни Артема Пивоварова, который прячет ее за семью замками

Личная жизнь Артема Пивоварова является одной из самых засекреченных тем в украинском шоу-бизнесе. Исполнитель предпочитает не рассказывать о том, свободно ли его сердце.

Но несмотря на все тайны, прессе известна некоторая информация о частной жизни артиста, пишет 24 Канал.

Что известно о личной жизни Артема Пивоварова?

О подростковой любви или первой избраннице певца неизвестно ничего. Однако о сегодняшней вероятной возлюбленной журналисты таки кое-что знают.

Поклонники Пивоварова и СМИ постоянно пишут, что любимая Артема – Даша Чередниченко. Первые их совместные фото начали появляться еще в 2014 году. Но исполнитель никогда не подтверждал и не опровергал этих слухов.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко в 2014 году / Фото из инстаграма девушки

И предполагают, что пара начала встречаться в 2017 году. Кроме вероятных романтических отношений, Артема и Дашу связывают еще и рабочие отношения. Ведь Чередниченко – менеджер артиста и всегда его сопровождает.

Публично вместе пару увидели в клипе "Моя ночь", где они страстно целовались.

Артем Пивоваров – "Моя ночь": смотрите видео онлайн

Кроме того, в открытом пространстве есть немало совместных фото пары.

Артем Пивоваров и Даша Чередниченко / Фото из открытых источников

Весной 2024 года появились новости, что у Артема и Даши заметили идентичные колечки на безымянных пальцах пары, что позволило предположить то, что они тайно поженились.

Перед тем была информация, что они якобы разошлись.

Однако Пивоваров поспешил заверить, что "это его аксессуар". Но в соцсетях девушка публиковала фотографии с кольцом на правой руке. Поэтому, не исключено, что пара таки могла тайно пожениться.

Вероятная девушка Пивоварова с кольцом на правой руке / Фото из инстаграма Даши

В прошлом году Артем также пообщался с Раминой, где в разговоре подняли тему его личной жизни. Журналистка поинтересовалась, почему мужчина обходит разговоры о том, свободно ли его сердце.

Артист сказал, что ему не нравится, что публичные лица должны постоянно говорить о своих отношениях.

Я так же нуждаюсь во внимании, любви, я просто человек, нуждаюсь в сексуальном контакте, физического контакта, и я в этом такой же, как и все, ну, то есть меня ничего не отделяет, не отличает от других людей,

– заметил исполнитель.

Кроме того, он намекнул, что сейчас имеет любимого человека.

Отвечая на твой вопрос, я не забываю жить для кого-то одного,

– сказал Пивоваров Рамине Эсхакзай на вопрос об отношениях и женитьбе.

В этом году Пивоваров собрал аж 7 Дворцов спорта. Во время одного из концертов исполнитель пел песню "Блакить твоїх очей" и нежно смотрел на Дашу. Этот момент успели поймать на камеру.

Поэтому хоть и публично пара не делала никаких заявлений о своих отношениях, однако таки можно предположить, что ее связывает не только работа.