Артем Пивоваров презентовал новое lyric-видео на песню "Сердце", которая вошла во вторую часть альбома его проекта Твои Стихи, Мои Ноты", сочетающего украинскую поэзию с современной музыкой.

Основой композиции стало стихотворение писателя Юрия Липы "Ты, сердце, измученное любовью", передает Show 24.

К теме Тоня Матвиенко презентовала чувственный клип, в котором снялся ее муж Арсен Мирзоян

В клипе на песню "Сердце" показали символический образ сердца как скетчбука, в котором хранятся воспоминания и особые мгновения, к которым мы снова и снова возвращаемся.

Артем Пивоваров – "Сердце": смотрите видео онлайн

Для справки! Скетчбук – как дневник, только вместо слов в нем в основном хранятся рисунки, эскизы, картинки и тому подобное.

Что известно о проекте "Твои Стихи, Мои Ноты"?