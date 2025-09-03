3 вересня, 10:10
"Пробирає до мурах": Артем Пивоваров випустив щемливу пісню "Серце" на вірш Юрія Липи
Основні тези
- Артем Пивоваров випустив lyric-відео на пісню "Серце", засновану на вірші Юрія Липи, в рамках проєкту "Твої вірші, мої ноти".
- Проєкт спрямований на популяризацію української поезії через музику, вже створено понад 30 композицій на основі творів класиків та поетів різних епох.
Артем Пивоваров презентував нове lyric-відео на пісню "Серце", яка увійшла до другої частини альбому його проєкту "Твої вірші, мої ноти", що поєднує українську поезію з сучасною музикою.
Основою композиції став вірш письменника Юрія Липи "Ти, серце, змучене коханням", передає Show 24.
У кліпі на пісню "Серце" показали символічний образ серця як скетчбука, у якому зберігаються спогади та особливі миті, до яких ми знову й знову повертаємось.
Артем Пивоваров – "Серце": дивіться відео онлайн
Для довідки! Скетчбук – як щоденник, тільки замість слів у ньому здебільшого зберігаються малюнки, ескізи, картинки тощо.
Що відомо про проєкт "Твої Вірші, Мої Ноти"?
- Це авторський культурний проєкт Артема Пивоварова, покликаний популяризувати українську поезію.
- Він стартував у 2021 році й відтоді в студії Pivovarov Production створили вже понад 30 композицій, заснованих на віршах класиків та поетів різних епох.
- У межах проєкту вийшов двочастинний альбом "Твої Вірші, Мої Ноти", кожна частина якого налічує 17 треків. До роботи долучилися відомі українські артисти. Так, разом із Максом Барських Пивоваров презентував пісню "Так ніхто не кохав", написану за мотивами поезії Володимира Сосюри. У колаборації з KOLA з'явився трек "Ніч яка місячна", створений на основі вірша Михайла Старицького.
- Ще однією популярною роботою стала композиція на слова футуриста Гео Шкурупія – поета з покоління "розстріляного відродження". Його вірш "Барабан печалі" надихнув Пивоварова та Klavdia Petrivna на спільний трек.