Пивоваров встретился с девушкой, которая лечится в "Охматдете", и вручил ей особый подарок

Певец Артем Пивоваров встретился с девушкой, которая проходит лечение в онкологическом отделении больницы "Охматдет". Кроме того, он вручил Надежде подарок.

Видео со встречи Пивоваров опубликовал на своей инстаграм-странице, передает Show 24. Девушка давно хотела познакомиться с певцом.

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Артем Пивоваров рассказал, что в 2021 году имел длинные волосы, которые решил состричь, когда началось полномасштабное вторжение России против Украины. Певец отложил их, ведь понимал, что они могут понадобиться.

Так, из волос Пивоварова сделали парик, который он вручил Надежде во время встречи.

Я желаю вам скорейшего восстановления. Пусть надежда всегда будет присутствовать с вами,

– обратился Артем Пивоваров к девушке.

Артем также оставил номер телефона, чтобы общаться с Надеждой в телеграмме. Девушка поблагодарила артиста за подарок. В видео, которое опубликовал Пивоваров, показали, как она примеряет парик.

Реакция сети

Поступок Артема Пивоварова тронул людей. Также они желают Надежде скорейшего выздоровления.

"Пусть именно твои поступки будут примером!"

"Момент, на котором защемило в груди. Артем, ты – человек с большим, искренним сердцем и душой! Ты являешься примером для всех!"

"Твои поступки доводят до слез. Такой подарок для девушки стал той надеждой на счастливое и здоровое будущее. Просто сверхчеловек с огромным сердцем".

"Поступок человека с большим и искренним сердцем! Горжусь".

"Чрезвычайно сильный и достойный поступок! Гордимся!"

"Спасибо за твое большое сердце!"

"Скорейшего выздоровления Надежде. Пусть этот подарок станет для нее талисманом, который будет защищать от всех невзгод в жизни!"

"Скорейшего выздоровления девочке. Большая благодарность таким людям как Артем. Невероятный".

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