"Воспоминание о нас до 2022 года": сеть в восторге от новой песни Артема Пивоварова

Артем Пивоваров выпустил второй трек из своего будущего сольного альбома. Он продолжит серию полноформатных релизов, объединенных темой элементов природы.

Артист представил сингл вчера, 17 февраля. На ютуб-канале Пивоварова также вышел клип.

Новая песня Артема Пивоварова полна нежности и любви. "8 чудо" – это еще один способ выразить свои чувства и восхищение красотой и особенностью любимого человека, который является для каждого настоящим чудом.

Режиссером клипа стал Дмитрий Шмурак. Зрители попадают в измерение, где реальность переплетается с фантазией. Это мир грез и сновидений со смелыми представлениями и идеями, от которых мы прячемся.

В видео присутствуют сюрреалистические образы с картин испанского художника Сальвадора Дали, а также мифический остров, в честь которого назван будущий альбом Пивоварова. Он посвящен стихии воздуха.

Песня "8 чудо" не нуждается в дополнительных толкованиях. Это сильнейшие глубинные чувства, трансформированные в музыкальную форму. Пусть эта работа станет посвящением тем самым самым самым волшебным в жизни каждого,

– отметил Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "8 чудо": смотрите видео онлайн

Реакция сети

"Это как воспоминание о нас до 2022 года. Ночь, летний мирный Киев, вместо взрывов звезды в небе, музыка и любовь. Мы счастливы и беззаботны. Артем, пусть эта песня станет нашим будущим! Как же не хватает нам этого ощущения легкости. Каждая нотка в сердце! Спасибо!"

"И тут каждый почувствовал вайб того Артема, по которому мы скучали. С премьерой, наш!"

"Аж мурашки по телу от музыки и клипа. Кажется, каждая девушка и женщина после этой песни может считать себя 8 чудом. Потому что на самом деле так и есть".

"Музыкальный гений! Разносторонность твоего творчества поражает! Горжусь, что в нашей стране существуют такие артисты".

"Этот клип – настоящее эстетическое удовольствие. А образы – просто вау".

Реакция на новую песню Артема Пивоварова / Скриншот с ютуба

