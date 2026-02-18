Укр Рус
18 февраля, 10:04
3

"Воспоминание о нас до 2022 года": сеть в восторге от новой песни Артема Пивоварова

Мария Примыч
Основні тези
  • Артем Пивоваров выпустил новую песню "8 чудо" из своего будущего альбома, посвященного стихии воздуха.
  • Клип на песню, режиссером которого стал Дмитрий Шмурак, включает сюрреалистические образы испанского художника Сальвадора Дали и мифический остров.

Артем Пивоваров выпустил второй трек из своего будущего сольного альбома. Он продолжит серию полноформатных релизов, объединенных темой элементов природы.

Артист представил сингл вчера, 17 февраля. На ютуб-канале Пивоварова также вышел клип.

Новая песня Артема Пивоварова полна нежности и любви. "8 чудо" – это еще один способ выразить свои чувства и восхищение красотой и особенностью любимого человека, который является для каждого настоящим чудом.

Режиссером клипа стал Дмитрий Шмурак. Зрители попадают в измерение, где реальность переплетается с фантазией. Это мир грез и сновидений со смелыми представлениями и идеями, от которых мы прячемся.

В видео присутствуют сюрреалистические образы с картин испанского художника Сальвадора Дали, а также мифический остров, в честь которого назван будущий альбом Пивоварова. Он посвящен стихии воздуха.

Песня "8 чудо" не нуждается в дополнительных толкованиях. Это сильнейшие глубинные чувства, трансформированные в музыкальную форму. Пусть эта работа станет посвящением тем самым самым самым волшебным в жизни каждого, 
– отметил Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "8 чудо": смотрите видео онлайн

Реакция сети

  • "Это как воспоминание о нас до 2022 года. Ночь, летний мирный Киев, вместо взрывов звезды в небе, музыка и любовь. Мы счастливы и беззаботны. Артем, пусть эта песня станет нашим будущим! Как же не хватает нам этого ощущения легкости. Каждая нотка в сердце! Спасибо!"
  • "И тут каждый почувствовал вайб того Артема, по которому мы скучали. С премьерой, наш!"
  • "Аж мурашки по телу от музыки и клипа. Кажется, каждая девушка и женщина после этой песни может считать себя 8 чудом. Потому что на самом деле так и есть".
  • "Музыкальный гений! Разносторонность твоего творчества поражает! Горжусь, что в нашей стране существуют такие артисты".
  • "Этот клип – настоящее эстетическое удовольствие. А образы – просто вау".

Реакция на новую песню Артема Пивоварова / Скриншот с ютуба

Какая первая песня из будущего альбома Пивоварова?

  • Напомним, что на концертах в киевском Дворце спорта, прошедших в ноябре 2025 года, Артем Пивоваров представил первую песню из будущего сольного альбома. Она получила название Ave Maria.

  • Артист презентовал трек 28 ноября. Он открывает новую страницу творчества Пивоварова.

  • На первом из семи концертов во Дворце спорта Артем сообщил, что альбом выйдет в 2026 году. Он также объявил о закрытии двух проектов: "Твои стихи, мои ноты" и "The Вуса".