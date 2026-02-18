Артист представив сингл учора, 17 лютого. На ютуб-каналі Пивоварова також вийшов кліп.

Нова пісня Артема Пивоварова сповнена ніжності та любові. "8 диво" – це ще один спосіб висловили свої почуття і захоплення красою й особливістю коханої людини, яка є для кожного справжнім дивом.

Режисером кліпу став Дмитро Шмурак. Глядачі потрапляють у вимір, де реальність переплітається з фантазією. Це світ мрій і сновидінь зі сміливими уявленнями та ідеями, від яких ми ховаємося.

У відео присутні сюрреалістичні образи з картин іспанського художника Сальвадора Далі, а також міфічний острів, на честь якого названий майбутній альбом Пивоварова. Він присвячений стихії повітря.

Пісня "8 диво" не потребує додаткових тлумачень. Це найсильніші глибинні почуття, трансформовані в музичну форму. Нехай ця робота стане посвятою тим самим найчарівнішим у житті кожного,

– зазначив Артем Пивоваров.

Артем Пивоваров – "8 диво": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

"Це як спогад про нас до 2022 року. Ніч, літній мирний Київ, замість вибухів зірки у небі, музика і кохання. Ми щасливі й безтурботні. Артеме, нехай ця пісня стане нашим майбутнім! Як же не вистачає нам цього відчуття легкості. Кожна нотка в серце! Дякую!"

"І тут кожен відчув вайб того Артема, за яким ми сумували. З прем'єрою, наш!"

"Аж мурашки по тілу від музики та кліпу. Здається, кожна дівчина і жінка після цієї пісні може вважати себе 8 дивом. Бо насправді так і є".

"Музичний геній! Різносторонність твоєї творчості вражає! Пишаюсь, що в нашій країні існують такі артисти".

"Цей кліп – справжнє естетичне задоволення. А образи – просто вау".

Реакція на нову пісню Артема Пивоварова / Скриншот з ютубу

