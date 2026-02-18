Артист представив сингл учора, 17 лютого. На ютуб-каналі Пивоварова також вийшов кліп.
Нова пісня Артема Пивоварова сповнена ніжності та любові. "8 диво" – це ще один спосіб висловили свої почуття і захоплення красою й особливістю коханої людини, яка є для кожного справжнім дивом.
Режисером кліпу став Дмитро Шмурак. Глядачі потрапляють у вимір, де реальність переплітається з фантазією. Це світ мрій і сновидінь зі сміливими уявленнями та ідеями, від яких ми ховаємося.
У відео присутні сюрреалістичні образи з картин іспанського художника Сальвадора Далі, а також міфічний острів, на честь якого названий майбутній альбом Пивоварова. Він присвячений стихії повітря.
Пісня "8 диво" не потребує додаткових тлумачень. Це найсильніші глибинні почуття, трансформовані в музичну форму. Нехай ця робота стане посвятою тим самим найчарівнішим у житті кожного,
– зазначив Артем Пивоваров.
Артем Пивоваров – "8 диво": дивіться відео онлайн
Реакція мережі
- "Це як спогад про нас до 2022 року. Ніч, літній мирний Київ, замість вибухів зірки у небі, музика і кохання. Ми щасливі й безтурботні. Артеме, нехай ця пісня стане нашим майбутнім! Як же не вистачає нам цього відчуття легкості. Кожна нотка в серце! Дякую!"
- "І тут кожен відчув вайб того Артема, за яким ми сумували. З прем'єрою, наш!"
- "Аж мурашки по тілу від музики та кліпу. Здається, кожна дівчина і жінка після цієї пісні може вважати себе 8 дивом. Бо насправді так і є".
- "Музичний геній! Різносторонність твоєї творчості вражає! Пишаюсь, що в нашій країні існують такі артисти".
- "Цей кліп – справжнє естетичне задоволення. А образи – просто вау".
Реакція на нову пісню Артема Пивоварова / Скриншот з ютубу
Яка перша пісня з майбутнього альбому Пивоварова?
Нагадаємо, що на концертах у київському Палаці спорту, що пройшли у листопаді 2025 року, Артем Пивоваров представив першу пісню з майбутнього сольного альбому. Вона отримала назву Ave Maria.
Артист презентував трек 28 листопада. Він відкриває нову сторінку творчості Пивоварова.
На першому з семи концертів у Палаці спорту Артем повідомив, що альбом вийде у 2026 році. Він також оголосив про закриття двох проєктів: "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса".