О силе, объединяющей поколения: Артем Пивоваров выпустил мощный трек "Мой род"

Певец Артем Пивоваров представил новую песню "Мой род" и клип к ней. Этот релиз открывает новую страницу в его творчестве, раскрывая новые грани личности артиста.

В своей новой работе музыкант продолжает смело экспериментировать со звучанием и сочетать различные жанры – премьеру уже можно посмотреть на YouTube-канале Артема Пивоварова.

Новая композиция напоминает слушателям о невидимой силе, которая на протяжении веков объединяет людей и формирует новые поколения. По словам исполнителя, наши корни – это та самая основа, которая передает дух и память рода. Мы продолжаем этот путь, оставляя свой след и создавая наследие для будущих поколений.

В каждом из нас живет голос тех, кто был до нас. Наш род – это корни, которые держат нас, и бесконечный поток энергии, дающий силы. Эта неразрывная связь объединяет поколения, питает и оберегает… Возможно, наш самый большой след – это то новое, что будет создано и продолжит жить после нас,

– отметил Артем Пивоваров.

Клип на песню "Мой род" посвящен 12 выдающимся украинским родам, среди которых Франко, Косачи, Лысенко и Симиренко. Художественные кадры природы в видео сочетаются с архивными фотографиями, документами и гербами: лес здесь олицетворяет крепкие корни, а карьер – силу и закаленность. Главная идея видеоработы – показать нерушимую связь поколений. Несмотря на репрессии, преследования и попытки стереть историю, эти семьи смогли передать потомкам самое важное – свои ценности, силу духа и общее дело.

Артем Пивоваров – "Мой род": смотрите видео онлайн

Напомним, ранее мы также рассказывали о главных музыкальных премьерах недели от украинских артистов, которые пополнили коллекцию отечественных релизов.