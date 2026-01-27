Такого еще не было: Пивоваров выступит на фестивале Faine Misto с уникальной метал-программой
- Артем Пивоваров выступит как хедлайнер фестиваля Faine Misto с уникальной метал-программой 2 августа на Main Stage.
- Фестиваль Faine Misto состоится на "Арене Львов" с 31 июля по 2 августа, а продажа билетов уже началась.
Летом во Львове состоится большой музыкальный фестиваль Faine Misto. Постепенно организаторы события объявляют подробности.
Так, стало известно, что одним из хедлайнеров мероприятия будет Артем Пивоваров с уникальной метал-программой. Информация об этом появилась на инстаграм-странице артиста.
Интересно Кто впервые победил на "Фабрике звезд" и как сложилась жизнь этой артистки почти за 20 лет
Выступление Артема Пивоварова состоится 2 августа на Main Stage. По словам певца, слушателей ждет совсем другой звук: новые аранжировки, экстрим-вокал и много экспериментов.
Я начинал с метал музыки, но никто не сказал, что я закончил. В этом году я впервые выступаю на фестивале Faine Misto с полной пересборкой собственного материала в метал-форму. Для меня это не игра с жанром. Это попытка найти другой язык, который выдерживает вес тем, о которых я давно думаю и говорю. Ну и соответственно совсем другая сублимация всего этого, потому что я рос на метал музыке также. Это возможность показать на большую аудиторию, что у нас в стране тяжелая музыка на качественном уровне существует,
– рассказал Артем.
Что известно о Faine Misto в 2026 году?
- Фестиваль состоится на территории "Арены Львов". Предыдущие три года локацией был !Fest Republic.
- Событие продлится три дня подряд – с 31 июля по 2 августа.
- Продажа билетов уже стартовала: в инстаграме фестиваля указано, что продано 31% билетов.
- Кроме Артема Пивоварова, на Faine Misto выступят LELY45, BRYKULETS, группа ДК Энергетик, ZWYNTAR, MegamasS.