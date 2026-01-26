Владимир Завадюк пообещал, что перезапуск не будет повторять старые сезоны – он будет максимально актуальным и будет содержать новые подходы к музыке, поиску талантов, выпуску песен. 24 Канал больше расскажет о формате проекта и кто был первым победителем этого шоу в Украине.

Что известно о "Фабрике звезд"?

Идея талант-шоу принадлежит испанской телекомпании Gestmusic, – именно она начала формат Star Academy ("Академия звезд").

Однако трансляция проекта началась во Франции в 2001 году. За ней "академии" открылись во многих других странах. Этот формат был одним из самых популярных в то время.

В Украине первый сезон проекта "Фабрика звезд" вышел в 2007 году, его продюсером была Анна Липовецкая. Роль продюсера в шоу была одной из важнейших, ведь именно он нес ответственность за участников и их совершенствование. Второй сезон продюсировала Наталья Могилевская, 3-й – Константин Меладзе, 4-й – Сергей Кузин.

Участники "Фабрики звезд" / Фото из инстаграма Нового канала

По условиям проекта, участие в шоу принимало 16 музыкантов – 8 парней и 8 девушек, которые проживали в "звездном доме". В течение соревнования они выполняли различные упражнения и совершенствовали свой голос, артистизм, пластику и тому подобное. Каждую неделю их работа подытоживалась концертом.

Жюри выбирали самых слабых, а зрители голосовали и помогали выбрать того, кто останется, – и так до победителя.

Немало нынешних успешных украинских исполнителей – выходцы "Фабрики звезд". Например, Дмитрий Каднай, Владимир Дантес, Даша Астафьева, Вадим Олейник, Светлана Тарабарова, Влад Дарвин, Макс Барских, Коля Серга, MamaRika.

Где сейчас первые победители "Фабрики звезд"?

Первый сезон "Фабрики звезд" вышел почти 20 лет назад на "Новом канале". В нем победила группа "Опасные связи" ("Опасные связи"), участниками которой была Оля Цибульская и Александр Бодянский.

После шоу у дуэта даже завязались романтические отношения. Но они длились недолго: Александр внезапно оставил певице записку и уехал в Россию.

Вероятно, певец остается там и в дальнейшем. Ведь после начала полномасштабного вторжения Цибульская рассказывала, как муж отреагировал на войну.

Когда началась война, он мне написал: "Оленька, как ты?", я говорю: "Саша, у нас война, ты что, не видишь?" И он написал: "Это просто планета Венера от Меркурия, эта смена поясов...". И я просто не выдержала: начала присылать фото того, что происходит, статьи, которые выходили про детей, которых спасают врачи и которые умерли, и всё остальное, а он сказал: "Это тебе кажется, это пройдет",

– вспоминала артистка.



Оля Цибульская и Александр Бодянский / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Сейчас Оля Цибульская – известная певица и ведущая, продолжающая развивать свою карьеру в Украине, выпускать песни, выступать с концертами. Она одна из немногих из первого сезона "Фабрики", кто не исчез из информационного пространства и осталась в шоу-бизнесе.

Я говорила на украинском, когда это не было нормой. Ни для артистов, ни для участников, ни для ведущих. После проекта – год терапии. Потому что реалити – не гламур, а настоящий экспресс шоу-бизнес. Я бы не пустила своего ребенка в такое шоу. Но себе снова сказала бы "да" – без колебаний. Потому что этот проект дал мне главное – моего зрителя,

– поделилась на днях Оля Цибульская.



Оля Цибульская на "Фабрике звезд" / Фото из инстаграма Оли Цибульской

Какие еще проекты возвращаются?

На телеэкраны также вернется шоу So You Think You Can Dance ("Танцуют все") и Name That Tune ("Угадай мелодию"), где звезды будут демонстрировать знания в музыке.

Зато новыми для украинских зрителей станут шоу Destination X о малоизвестных местах Украины и программа "Узнай ложь" (Would I Lie to You?) с участием юмористов из "Львов на джипе".