Так, стало відомо, що одним із хедлайнерів заходу буде Артем Пивоваров з унікальною метал-програмою. Інформація про це з'явилася на інстаграм-сторінці артиста.

Виступ Артема Пивоварова відбудеться 2 серпня на Main Stage. За словами співака, слухачів чекає зовсім інший звук: нові аранжування, екстрім-вокал і багато експериментів.

Я починав із метал музики, але ніхто не сказав, що я закінчив. Цього року я вперше виступаю на фестивалі Faine Misto з повним перезбиранням власного матеріалу в метал-форму. Для мене це не гра із жанром. Це спроба знайти іншу мову, яка витримує вагу тем, про які я давно думаю і говорю. Ну і відповідно зовсім інша сублімація всього цього, тому що я ріс на метал музиці також. Це можливість показати на більшу аудиторію, що у нас в країні важка музика на якісному рівні існує,

– розповів Артем.

