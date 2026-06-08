Известный актер признался, почему долго не женился на старшей на 15 лет возлюбленной

Актер Артемий Егоров рассказал об отношениях с женой Еленой Тимковой. В частности, поделился, почему долго не заключал брак с любимой.

О личной жизни Егоров заговорил в интервью проекту "Наедине с Гламуром". Журналистка пообщалась с актером на премьера спектакля "Септима", в котором он сыграл.

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Артемий Егоров и Елена Тимкова вместе уже 16 лет, но поженились только во время полномасштабного вторжения. Актер признался, что жена не ревнует его из-за откровенных сцен в кино.

В августе будет 16 лет как мы вместе. Мы не женились официально, потому что я не считал это нужным. Но с началом полномасштабной войны пришлось. Чтобы, если я умру, все досталось ей. Только по этим причинам,

– объяснил Егоров.

Пара устроила скромную церемонию. Артемий рассказал, что Елена не взяла его фамилию.

Это какая-то такая уже древность. Кому это нужно?,

– считает актер.

Тимкова старше мужа на 15 лет, однако Егоров заметил, что разница в возрасте не является проблемой в их отношениях.

Артемий Егоров с женой / Фото из инстаграма актера

Краткая биография Артемия Егорова

Артемий Егоров родом из Одессы. Он с детства мечтал стать актером, но поступил в автодорожный техникум и даже думал о профессии дальнобойщика.

Впоследствии Артемий поступил на факультет психологии Открытого международного института развития человека "Украина". Он изучал актерское мастерство при Одесской киностудии.

Актер пять лет проработал в театре своей учительницы Натальи Князевой. Однако он мало зарабатывал, поэтому подрабатывал грузчиком, уборщиком и сушистом.

В 2012 году Егорову предложили эпизодическую роль в фильме "Личная жизнь следователя Савельева".

Артемий известен по сериалам "Вскрытие покажет", "Евродиректор", "Успеть до 30", а также по фильмам "Песики", "Соседка", "Поезд в 31 декабря".