Содрогалось все даже под землей, –звезды эмоционально отреагировали на циничную атаку по Киеву

В ночь на 17 июня Россия снова цинично ударила по Киеву. Есть пострадавшие и погибшие, повреждения фиксируются в разных районах столицы. Люди пережили очередную страшную, бессонную ночь.

Украинские звезды уже вышли на связь к поклонникам и отреагировали на циничную российскую атаку. Даша Квиткова, Маша Ефросинина, Григорий и Кристина Решетники и другие показали, как пережили ночь, передает Show 24.

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Григорий и Кристина Решетники

Григорий и Кристина Решетники вместе с детьми прятались в паркинге. Семья всю ночь провела в укрытии.

Столько было семей сегодня, деток. Наши спали, слава Богу, потому что мы спустились сразу, как только начали лететь первые дроны на Киев, и, слава Богу, наши мальчики ничего не слышали, потому что так было громко. Даже здесь, под землей, все содрогалось,

– написала Кристина Решетник.

Решетники о ночной атаке на Киев / Скриншоты из инстаграма

Джамала

Джамала опубликовала видео, на котором слышно, как ПВО работает по воздушным целям. Певица показалась взволнованной, со слезами на глазах.

Джамала во время атаки на Киев / Видео из инстаграма певицы

Даша Квиткова

Блогерша Даша Квиткова пряталась в машине.

Украина, держись. Опять ужасная ночь для украинцев. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и берегите друг друга,

– обратилась она к подписчикам.

Даша Квиткова во время обстрела Киева / Скриншот из инстаграма блогерши

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина с сыном Александром также провела ночь в укрытии.

Очередная страшная ночь,

– написала инфлуэнсерка.

Маша Ефросинина с сыном в укрытии / Скриншот из инстаграма инфлуэнсерки

Звезды отреагировали на удар по Киеву / Скриншоты из инстаграма

Начальник Киевской МВА Тимур Ткаченко сообщил, что этой ночью Киев и окрестности атаковали 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистические. В результате обстрела больше всего жилья и имущества уничтожено в Соломенском и Дарницком районах столицы.