"Ужасная ночь": MONATIK, Соловий и другие звезды не сдержали эмоций после ночного обстрела Киева

В ночь на 5 августа российские войска нанесли по Киеву и области один из самых массированных ударов с начала полномасштабной войны. По предварительным данным, в результате атаки погибли 17 человек, еще 44 получили ранения.

Враг применил ракеты различных типов и большое количество дронов. На цинизм россиян сразу отреагировали украинские звезды, которые в соцсетях выразили соболезнования и призвали не оставаться в стороне, сообщает 24 Канал.

Певица Lida Lee показала в инстаграме кадры последствий ночного обстрела и назвала эту ночь сплошным ужасом. Артистка призналась, что хотелось бы видеть такие кадры только в фильмах, но это реальность, в которой украинцы живут каждый день.

Мои соболезнования всем, кто пострадал,

– добавила Lida Lee.

Lida Lee отреагировала на атаку россиян на Киев / Скриншот из Instagram-сторис

О боли, вызванной атакой, написал и телеведущий Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич отреагировал на атаку россиян на Киев / Скриншот из Instagram-сторис

К нему присоединился MONATIK, который назвал эту ночь для Киева ужасной и выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Очередная ужасная ночь для Киева. Сколько горя. Искренне сочувствую всем пострадавшим, семьям и близким погибших,

– написал артист в Instagram-сторис.

Дмитрий Монатик отреагировал на атаку россиян на Киев / Скриншот из Instagram-сторис

Часть знаменитостей не только эмоционально отреагировала на трагедию, но и призвала превратить гнев и отчаяние в помощь армии. Шеф-повар Евгений Клопотенко попросил украинцев направлять усилия на пожертвования для ВСУ, а певица Кристина Соловий призвала поддержать любой проверенный сбор средств на нужды защитников и защитниц.

Евгений Клопотенко отреагировал на атаку россиян по Киеву / Скриншот из Instagram-сторис

Кристина Соловий отреагировала на атаку россиян на Киев / Скриншот из Instagram-сторис

Фотографиями разрушений и собственными переживаниями также поделились жена Дмитрия Монатика Ирина, телеведущая Ольга Фреймут, певицы Тина Кароль, Наталья Карпа, Надя Дорофеева и другие украинские звезды.

Как украинские звезды отреагировали на атаку россиян на Киев / Скриншоты из Instagram-сторис