Ворог застосував ракети різних типів і велику кількість дронів. На цинізм росіян одразу відреагували українські зірки, які у соцмережах висловили співчуття та закликали не лишатися осторонь, передає 24 Канал.

Співачка Lida Lee показала в інстаграм-сторіс кадри наслідків нічного обстрілу й назвала цю ніч суцільним жахом. Артистка зізналася, що хотілося б бачити такі кадри лише у фільмах, але це реальність, у якій українці живуть щодня.

Мої співчуття усім, хто постраждав,

– додала Lida Lee.

Lida Lee відреагувала на атаку росіян по Києву / Скриншот з інстаграм-сторіс

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Про біль через атаку написав і телеведучий Анатолій Анатоліч.

Анатолій Анатоліч відреагував на атаку росіян по Києву / Скриншот з інстаграм-сторіс

До нього приєднався MONATIK, який назвав ніч для Києва жахливою та висловив співчуття родинам загиблих і постраждалих.

Чергова жахлива ніч для Києва. Скільки горя. Щиро співчуваю всім постраждалим, сім'ям та близьким загиблих,

– написав артист в інстаграм-сторіс.

Дмитро Монатік відреагував на атаку росіян по Києву / Скриншот з інстаграм-сторіс

Частина знаменитостей не лише емоційно відреагувала на трагедію, а й закликала перетворити злість і розпач на допомогу армії. Шеф-кухар Євген Клопотенко попросив українців спрямовувати сили на донати для ЗСУ, а співачка Христина Соловій закликала підтримати будь-який перевірений збір на потреби захисників і захисниць.

Євген Клопотенко відреагував на атаку росіян по Києву / Скриншот з інстаграм-сторіс

Христина Соловій відреагувала на атаку росіян по Києву / Скриншот з інстаграм-сторіс

Світлинами руйнувань і власними переживаннями також поділилися дружина Дмитра Монатіка Ірина, телеведуча Ольга Фреймут, співачки Тіна Кароль, Наталка Карпа, Надя Дорофєєва та інші українські зірки.

Як українські зірки відреагували на атаку росіян по Києву / Скриншоти з інстаграм-сторіс