65 лет еще никогда не выглядели так хорошо: Мишель Обама нежно поздравила мужа с днем рождения

Бывшая первая леди США Мишель Обама трогательно обратилась к своему мужу в день его юбилея. Бывшему президенту Бараку Обаме исполнилось 65 лет.

По этому случаю Мишель опубликовала в инстаграме праздничный пост. Она поделилась красивой совместной фотографией. На снимке супруги позируют в элегантных нарядах, нежно прижавшись друг к другу.

Пара состоит в браке уже 33 года. Несмотря на столь длительный срок, их чувства остаются очень теплыми и страстными. У супругов есть традиция каждый год поздравлять друг друга в соцсетях. Барак часто называет жену женщиной всей своей жизни. На этот раз Мишель также не сдерживала эмоций и посвятила любимому искренние слова:

С днем рождения, мой самый любимый человек. 65 еще никогда не выглядели так хорошо! Каждый день ты делаешь меня лучше, и я благодарна за все, что ты делаешь для нашей семьи и нашей страны. Люблю тебя.

Мишель Обама и Барак Обама / фото из инстаграма

История любви этой пары началась в далеком 1989 году. Тогда молодой Барак Обама пришел на стажировку в юридическую фирму. Его наставницей стала именно Мишель. Сначала она отвергала все ухаживания и отказывалась идти на свидания. Женщину сдерживало то, что они работали вместе, а также разница в возрасте, ведь она старше на три года.

Однако со временем лед растаял. Свою первую встречу вне офиса будущая президентская чета провела очень насыщенно. Они успели сходить в кафе, посетить художественную галерею и посмотреть кино.

Андрей Садовый с женой празднуют 25-летие брака. По этому случаю мэр Львова обратился к Екатерине и нежно обнял ее.