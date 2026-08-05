З цієї нагоди Мішель опублікувала в інстаграмі святковий допис. Вона поділилася гарною спільною світлиною. На фото подружжя позує в елегантному вбранні, ніжно притулившись одне до одного.

Пара перебуває у шлюбі вже 33 роки. Попри такий тривалий час, їхні почуття залишаються дуже теплими та палкими. Подружжя має традицію щороку вітати одне одного в соцмережах. Барак часто називає дружину жінкою всього свого життя. Цього разу Мішель також не стримувала емоцій і присвятила коханому щирі слова:

З днем народження мою найулюбленішу людину. 65 ще ніколи не виглядало так добре! Щодня ти робиш мене кращою людиною, і я вдячна за все, що ти робиш для нашої родини та нашої країни. Люблю тебе.

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Мішель Обама та Барак Обама / фото з інстаграму

Історія кохання цієї пари розпочалася у далекому 1989 році. Тоді молодий Барак Обама прийшов на стажування до юридичної компанії. Його наставницею стала саме Мішель. Спочатку вона відхиляла всі залицяння та відмовлялася йти на побачення. Жінку зупиняло те, що вони працювали разом, а також різниця у віці, адже вона старша на три роки.

Проте згодом крига скресла. Свою першу зустріч поза офісом майбутнє президентське подружжя провело дуже насичено. Вони встигли сходити в кафе, відвідати художню галерею та подивитися кіно.

Андрій Садовий з дружиною святкують 25-річчя шлюбу. З цієї нагоди міський голова Львова звернувся до Катерини і показав ніжні обійми з нею.