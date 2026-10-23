Маленький ангел Victoria's Secret: Барбара Палвин порадовала поклонников фотографией дочери с крылышками

Барбара Палвин поделилась новыми семейными фотографиями после возвращения на показ Victoria's Secret. Среди них – снимок ее дочери Сильви в комбинезоне с ангельскими крылышками. В то же время модель призналась, что ее повседневная жизнь после родов сильно отличается от того, что зрители увидели на подиуме.

Фотографии и откровенный пост Барбара опубликовала в инстаграме. На одном из фото малышка лежит на одеяле рядом с белым плюшевым зайчиком. Ее светлый комбинезон украшают золотистые крылышки на спине.

Сильви / фото realbarbarapalvin

На другом кадре муж модели, актер Дилан Спроус, улыбается, держа дочь и бутылочку для кормления.

Дилан Спроус с дочерью / фото realbarbarapalvin

Палвин поблагодарила родных и друзей за помощь в первые недели материнства. Отдельно она обратилась к команде Victoria's Secret, которая поддержала ее возвращение к работе и помогла чувствовать себя уверенно.

Мы буквально вшивали вкладыши для кормления в мои бюстгальтеры за кулисами! Небольшое напоминание о реальности за всем этим гламуром,

– поделилась Барбара.

Барбара Палвин на показе Victoria's Secret / фото realbarbarapalvin

Модель подчеркнула, что выход на подиум был ее собственным выбором, который она имела возможность сделать. В то же время она вспомнила о матерях, которые вынуждены возвращаться на работу вскоре после рождения ребенка, и призвала к большей поддержке женщин.

Матери заслуживают больше времени, больше поддержки и больше возможностей выбирать,

– написала Палвин.

Барбара Палвин на показе Victoria's Secret / фото realbarbarapalvin

По словам Барбары, ее появление на показе не должно становиться поводом для сравнений. Она напомнила, что каждая женщина по-своему переживает период после родов, а за тщательно подготовленным подиумным образом скрываются обычные повседневные трудности.

Иногда просто найти время, чтобы принять душ или сесть и спокойно поесть, кажется огромным достижением. И это тоже заслуживает признания,

– призналась модель.

Палвин добавила, что гордится возвращением к работе, но теперь счастлива снова проводить время с Сильви. Материнство она назвала сложным, прекрасным и полным эмоций.

Напомним, Барбара Палвин и Дилан Спроус объявили о рождении дочери в конце сентября.