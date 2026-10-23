Маленький янгол Victoria's Secret: Барбара Палвін замилувала фотографією доньки з крильцями

Барбара Палвін / колаж 24 Каналу
Барбара Палвін поділилася новими сімейними фотографіями після повернення на показ Victoria's Secret. Серед них – кадр її доньки Сільві в комбінезоні з ангельськими крильцями. Водночас модель зізналася, що її повсякденне життя після пологів дуже відрізняється від того, що глядачі побачили на подіумі.
Світлини та відвертий допис Барбара опублікувала в Instagram. На одному з фото малеча лежить на ковдрі поруч із білим плюшевим зайчиком. Її світлий комбінезон прикрашають золотисті крильця на спині.
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Сільві / фото realbarbarapalvin
На іншому кадрі чоловік моделі, актор Ділан Спроус, усміхається, тримаючи доньку та пляшечку для годування.
Ділан Спроус з донькою / фото realbarbarapalvin
Палвін подякувала рідним і друзям за допомогу в перші тижні материнства. Окремо вона звернулася до команди Victoria's Secret, яка підтримала її повернення до роботи та допомогла почуватися впевнено.
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Барбара Палвін на показі Victoria's Secret / фото realbarbarapalvin
Модель наголосила, що вихід на подіум був її власним вибором, який вона мала можливість зробити. Водночас вона згадала матерів, які змушені повертатися до роботи невдовзі після народження дитини, та закликала до більшої підтримки жінок.
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Барбара Палвін на показі Victoria's Secret / фото realbarbarapalvin
За словами Барбари, її поява на показі не має ставати приводом для порівнянь. Вона нагадала, що кожна жінка по-своєму проживає період після пологів, а за ретельно підготовленим подіумним образом залишаються звичайні щоденні труднощі.
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Палвін додала, що пишається поверненням до роботи, але тепер щаслива знову проводити час із Сільві. Материнство вона назвала складним, прекрасним і сповненим емоцій.
Нагадаємо, Барбара Палвін та Ділан Спроус оголосили про народження доньки наприкінці вересня.
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