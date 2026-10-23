Маленький янгол Victoria's Secret: Барбара Палвін замилувала фотографією доньки з крильцями

Світлини та відвертий допис Барбара опублікувала в Instagram. На одному з фото малеча лежить на ковдрі поруч із білим плюшевим зайчиком. Її світлий комбінезон прикрашають золотисті крильця на спині.

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Сільві / фото realbarbarapalvin

На іншому кадрі чоловік моделі, актор Ділан Спроус, усміхається, тримаючи доньку та пляшечку для годування.

Ділан Спроус з донькою / фото realbarbarapalvin

Палвін подякувала рідним і друзям за допомогу в перші тижні материнства. Окремо вона звернулася до команди Victoria's Secret, яка підтримала її повернення до роботи та допомогла почуватися впевнено.

Ми буквально вшивали вкладиші для годування в мої бюстгальтери за лаштунками! Невелике нагадування про реальність за всім цим гламуром– поділилася Барбара.

Барбара Палвін на показі Victoria's Secret / фото realbarbarapalvin

Модель наголосила, що вихід на подіум був її власним вибором, який вона мала можливість зробити. Водночас вона згадала матерів, які змушені повертатися до роботи невдовзі після народження дитини, та закликала до більшої підтримки жінок.

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Матері заслуговують на більше часу, більше підтримки та більше можливостей обирати– написала Палвін.

Барбара Палвін на показі Victoria's Secret / фото realbarbarapalvin

За словами Барбари, її поява на показі не має ставати приводом для порівнянь. Вона нагадала, що кожна жінка по-своєму проживає період після пологів, а за ретельно підготовленим подіумним образом залишаються звичайні щоденні труднощі.

Іноді просто знайти час, щоб прийняти душ або сісти й спокійно поїсти, здається величезним досягненням. І це теж заслуговує на визнання– зізналася модель.

Палвін додала, що пишається поверненням до роботи, але тепер щаслива знову проводити час із Сільві. Материнство вона назвала складним, прекрасним і сповненим емоцій.

Нагадаємо, Барбара Палвін та Ділан Спроус оголосили про народження доньки наприкінці вересня.