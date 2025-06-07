Бейонсе осталась без штанов во время концерта: курьезный момент попал на видео

С певицей Бейонсе случился конфуз во время очередного концерта. Однако она профессионально отреагировала и продолжила выступление.

В четверг вечером, 5 июня, Бейонсе выступила в Лондоне в рамках тура Cowboy Carter. У нее возникла проблема с нарядом, пишет Show 24 со ссылкой на Billboard.

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Во время исполнения песни I'm That Girl Бейонсе выполнила активное танцевальное движение. Вдруг пара золотистых штанов с бахромой соскользнули с боди певицы и упали. Видео курьезного момента стало вирусным в сети.

Но Бейонсе совсем не растерялась. Она продолжала выступать, а потом с улыбкой плавно присела и подтянула штаны. Одна из танцовщиц помогла ей закрепить их вокруг талии, а публика поддержала звезду возгласами. Артистка без всякого смятения продолжила свой номер и зажигательную хореографию.

С Бейонсе случился курьез во время концерта: видео

В сети стали активно обсуждать инцидент. Бейонсе похвалили за ее невозмутимость и профессионализм. Кто-то нашел повод для добрых шуток.

Ранее Бейонсе надела украинский наряд

На одном из предыдущих концертов Бейонсе вышла на сцену в наряде от бренда Cultnaked, основательницей которого является львовянка Мэри Фуртас.

Ковбойский образ певицы состоял из удлиненного кожаного жакета, массивной пряжки, коричневой шляпы и сапог с бахромой. Но акцент был именно на шубе из искусственного меха от украинского бренда.