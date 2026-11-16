Почти 15 лет молчания: Бейонсе впервые раскрыла интересные подробности своей тайной свадьбы с Jay-Z

Американская поп-дива Бейонсе впервые поделилась подробностями своей закрытой свадьбы с рэпером Jay-Z, которая состоялась еще в 2008 году. Звезда призналась, что гости даже не подозревали о церемонии и шли на обычную вечеринку, а ее платье сшила мама.

В недавнем интервью для журнала i-D 45-летняя певица рассказала о своем уютном торжестве. Влюбленные обменялись клятвами 4 апреля 2008 года в нью-йоркском пентхаусе 56-летнего рэпера. На церемонию пригласили около 40 человек, среди которых были Гвинет Пэлтроу, Крис Мартин и коллеги Бейонсе по группе Destiny's Child Келли Роуланд и Мишель Уильямс. Большинство присутствующих узнали о настоящем поводе для встречи уже на месте.

Мы сказали гостям, что устраиваем вечеринку, и никто не знал, что они придут на нашу свадьбу, кроме наших родителей и нескольких друзей",

– призналась артистка.

Особое внимание звезда уделила своему образу. Она выбрала платье без бретелек с вырезом в форме сердца и рюшами на талии, которое создала ее мама Тина Ноулз.

Мое любимое платье, которое разработала мама, стало моим свадебным платьем – оно было чудесно простым и создано с ее любовью. Надеть платье ее дизайна было для меня очень важно, важнее любой дизайнерской вещи,

– поделилась знаменитость.



Бейонсе на свадьбе с Джей Зи / Фото из открытых источников

Мать певицы в своих мемуарах "Matriarch" 2025 года также вспомнила детали того дня. По ее словам, стены и окна пентхауса закрыли белыми шторами вплоть до потолка, а праздничное меню состояло из традиционной соул-еды, которую Тина готовила вместе с мамой и бабушкой Jay-Z.



Свадьба Jay-Z и Бейонсе / Фото из открытых источников

Тина Ноулз раскрыла и неожиданный факт из начала отношений пары в 2001 году. Оказывается, во время съемок фильма "Остин Пауэрс: Голдмембер" в 2002 году к Бейонсе на площадку приезжал не только Jay-Z, но и другой таинственный поклонник.

Тогда девушка колебалась, кого выбрать, и обратилась за советом к матери. Тина спросила дочь, с кем ей больше нравится общаться, и именно телефонные разговоры стали решающими в пользу рэпера.

Впоследствии пара обручилась 4 декабря 2007 года, в день рождения Jay-Z. Сейчас супруги воспитывают троих детей: 14-летнюю Блу Айви и девятилетних близнецов Руми и Сера. Однако не все было так идеально в их семейной жизни. Ранее Бейонсе пришлось пережить измену любимого.