Выбирает украинское: Бейонсе появилась на сцене в роскошной шубе от львовского дизайнера

Мировые знаменитости продолжают выбирать наряды от украинских брендов. Свою приверженность к бренду Cultnaked проявила американская певица Бейонсе.

На недавнем концерте в рамках тура Cowboy Carter Бейонсе появилась в наряде от бренда Cultnaked, основательницей которого является львовянка Мэри Фуртас. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

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Бейонсе предстала в стильном ковбойском образе. Она надела удлиненный кожаный жакет и подчеркнула талию большой пряжкой. Также певица выбрала высокие сапоги с бахромой и коричневую шляпу.

Главный акцент в этом аутфите был на роскошной шубе из искусственного меха от Cultnaked,, которая завершала стилистику концерта.

Образ Бейонсе: видео

Бренд Cultnaked в 2017 году основала львовский фотограф Мэри Фуртас. Одежду от этого бренда выбирали и другие мировые звезды – Кендалл и Кайли Дженнер, Ариана Гранде, Марго Робби и другие.

Бейонсе не впервые выбирает наряды украинских брендов

Ранее американская певица часто появлялась в шляпах от Ruslan Baginskiy.

Также в конце 2024 года она выступила во время рождественского матча NFL в Хьюстоне. Для этого она выбрала специальный костюм от бренда Frolov с кристаллами. Представители дизайнера Ивана Фролова тогда рассказали, что работа над образами для шоу длилась около 2 месяцев.