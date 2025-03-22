Звезда сериала "Одни из нас" Белла Рамзи призналась, что имеет аутизм

Британская актриса Белла Рамзи, которая наиболее известна по ролям в сериалах "Игра престолов" и "Одни из нас" украсила обложку британского Vogue. В интервью она рассказала, что у нее диагностировали аутизм.

Белла Рамзи призналась, что ей поставили такой диагноз во время съемок первого сезона сериала "Одни из нас". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью актрисы для журнала Vogue.

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Съемки проходили в Канаде. Один из членов съемочной группы предположил, что у Беллы Рамзи аутизм, поскольку у его дочери также такой диагноз. Так, актриса обратилась за официальным психиатрическим обследованием и диагностикой.

Она всегда задумывалась об аутизме. Дело в том, что в школе Белла чувствовала себя "чудачкой" и "одиночкой", ей было комфортнее в компании взрослых, чем среди сверстников. Кроме того, были сенсорные проблемы, характерные для людей с аутистическим спектром, также она была гиперчувствительной к мимике и языку тела других людей.

Для справки! Белла Рамзи идентифицирует себя как небинарная личность. Однако в интервью The New York Times актриса заявила, что не беспокоится о том, какие местоимения люди используют по отношению к ней.

По словам Беллы Рамзи, аутизм положительно влияет на ее актерское мастерство. Она всегда наблюдала за людьми и училась у них. Свой диагноз актриса описывает как "освобождение".

Это позволяет мне ходить по миру с большей снисходительностью к себе из-за того, что я не могу выполнять легкие повседневные задачи, которые, кажется, могут выполнять все остальные,

– поделилась Рамзи.

Отметим, что в сериале "Одни из нас", снятом по мотивам видеоигры, Белла Рамзи играет одну из главных ролей – девочку Элли. Премьера второго сезона состоится 14 апреля этого года.