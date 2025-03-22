Белла Рамзі зізналась, що їй поставили такий діагноз під час зйомок першого сезону серіалу "Останні з нас". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю акторки для журналу Vogue.

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Зйомки проходили у Канаді. Один із членів знімальної групи припустив, що в Белли Рамзі аутизм, оскільки у його дочки також такий діагноз. Так, акторка звернулася за офіційним психіатричним обстеженням і діагностикою.

Вона завжди замислювалася про аутизм. Річ у тім, що у школі Белла почувалася "дивачкою" і "одиначкою", їй було комфортніше у компанії дорослих, аніж серед однолітків. Крім того, були сенсорні проблеми, характерні для людей з аутистичним спектром, також вона була гіперчутливою до міміки й мови тіла інших людей.

Для довідки! Белла Рамзі ідентифікує себе як небінарна особистість. Однак в інтерв'ю The New York Times акторка заявила, що не переймається тим, які займенники люди використовують щодо неї.

За словами Белли Рамзі, аутизм позитивно впливає на її акторську майстерність. Вона завжди спостерігала за людьми та вчилася у них. Свій діагноз акторка описує як "звільнення".

Це дозволяє мені ходити світом із більшою поблажливістю до себе через те, що я не можу виконувати легкі повсякденні завдання, які, здається, можуть виконувати всі інші,

– поділилась Рамзі.

Зазначимо, що в серіалі "Останні з нас", знятому за мотивами відеогри, Белла Рамзі грає одну з головних ролей – дівчинку Еллі. Прем'єра другого сезону відбудеться 14 квітня цього року.