Французский писатель Бернар-Анри Леви получил военную награду от Главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский вручил награду "За содействие армии" французскому философу, писателю и документалисту Бернару-Анри Леви.

Он показал кадры с их встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Главнокомандующего ВСУ.

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После церемонии награждения Сырский подчеркнул, что неоднократно встречался с Леви в зонах боевых действий. Главнокомандующий отметил, что Бернар-Анри делает огромную работу, чтобы удерживать Украину в фокусе внимания Запада через свои фильмы, публикации, встречи с политиками и выступления на самых высоких площадках.

Сырский также отметил, что Леви призывает к конкретным действиям по поддержке Украины: усиление вооружения, усиление санкций против России и признание российских преступлений геноцидом.

Бернар-Анри Леви был свидетелем многих военных конфликтов и вполне обоснованно определяет российско-украинскую войну как "главную войну на планете", в которой на кону стоит не только независимость Украины, но и будущее Европы и всего Запада. Выступает как моральный голос западного мира и напоминает, что равнодушие к агрессии – это соучастие,

– отметил Главнокомандующий ВСУ.

Что известно о Бернаре-Анри Леви