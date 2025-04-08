Французский писатель Бернар-Анри Леви получил военную награду от Главнокомандующего ВСУ
- Французский философ Бернар-Анри Леви получил военную награду "За содействие армии" от Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- Леви активно поддерживает Украину через съемки фильмов, написания публикаций и призывы к усилению международной поддержки, включая усиление вооружения и санкций против России.
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский вручил награду "За содействие армии" французскому философу, писателю и документалисту Бернару-Анри Леви.
Он показал кадры с их встречи. Сообщает Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу Главнокомандующего ВСУ.
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После церемонии награждения Сырский подчеркнул, что неоднократно встречался с Леви в зонах боевых действий. Главнокомандующий отметил, что Бернар-Анри делает огромную работу, чтобы удерживать Украину в фокусе внимания Запада через свои фильмы, публикации, встречи с политиками и выступления на самых высоких площадках.
Сырский также отметил, что Леви призывает к конкретным действиям по поддержке Украины: усиление вооружения, усиление санкций против России и признание российских преступлений геноцидом.
Бернар-Анри Леви был свидетелем многих военных конфликтов и вполне обоснованно определяет российско-украинскую войну как "главную войну на планете", в которой на кону стоит не только независимость Украины, но и будущее Европы и всего Запада. Выступает как моральный голос западного мира и напоминает, что равнодушие к агрессии – это соучастие,
– отметил Главнокомандующий ВСУ.
Что известно о Бернаре-Анри Леви
- Французский документалист поддерживает Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Еще раньше он выступал в поддержку Революции Достоинства и лично выступал с речами на Майдане.
- В последние годы Леви создал три документальные ленты об украинской борьбе: "Почему Украина", "Слава Украине" и "С Украиной в сердце", которые помогают международной аудитории лучше понимать события в нашей стране.
- Он также оказывает практическую помощь украинцам, в частности финансировал восстановление Изюмской центральной городской больницы, которая пострадала в результате оккупации.
- Бернар-Анри публикует материалы об Украине в ведущих мировых изданиях и даже посещает прифронтовые территории. Недавно он побывал в Сумской области, где встречался с украинскими военными.