"Тривиализация геноцида": известный бренд нарвался на критику из-за украшений "Пять колосков"

Украинский бренд BEVZA попал в скандал из-за набора елочных украшений "Пять колосков". Именно так назывался репрессивный советский закон, который привел к Голодомору 1932 –1933 годов.

Bevza представил набор елочных украшений за несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов, который в этом году пришелся на 22 ноября. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу бренда.

Набор елочных украшений "Пять колосков": что известно?

В набор вошли пять украшений в форме колосков, изготовленных вручную: четыре золотые и один черный ("обожженный"). В бренде BEVZA отметили, что они символизируют "силу земли, труд рук и свет, который сохраняется даже в темные времена" и "олицетворяют возрождение, надежду и единство поколений".

Набор елочных украшений "Пять колосков" от BEVZA / Скриншот с сайта

"Пять колосков пшеницы" - это дань памяти поколений, воплощенная в пяти колосках пшеницы – вечном символе устойчивости украинской нации и ее воли к выживанию. Сегодня, когда украинские поля снова горят, части страны остаются оккупированными, эти колоски пшеницы предстают мощным знаком надежды, выносливости и неразрывной связи между поколениями,

– говорится в одном из сообщений BEVZA.

Как отреагировали в сети?

В сети раскритиковали идею бренда. Украинцы напомнили BEVZA, что пять колосков – это символ трагической страницы украинской истории – Голодомора, который привел к смерти миллионов людей.

Символ с исторической травмой нельзя превращать в "елочное украшение". Ведь сгоревший колосок – это не о несокрушимости. Это трагедия, смерть, голод, репрессии. Колосок в 1930-х – не эстетический элемент. Превратить это в "сувенир для праздников" = тривиализация геноцида,

– отметила пользовательница isdutchak в Threads.

Девушка отметила, что трагедию нельзя сочетать с праздничным контентом.

Как в BEVZA ответили на критику?

Владелица бренда Светлана Бевза отреагировала на критику. Она подчеркнула, что BEVZA годами "сознательно популяризирует украинское наследие" и рассказывает историю Украины за рубежом.

Дизайнер отметила, что команда создает колосок с 2018 года.

Смысл, вложенный в создание данных украшений – это прежде всего уважение силе к выживанию украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождество, напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения, и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колоски – одни из символов этой борьбы. Мы говорим с миром символами,

– добавила она.

Впоследствии в бренде заявили, что прислушались к мнению общественности и убирают из продажи эти елочные украшения.

Елочные украшения "Пять колосков" убрали из продажи / Скриншот из инстаграма BEVZA