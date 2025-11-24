"Тривиализация геноцида": известный бренд нарвался на критику из-за украшений "Пять колосков"
- Украинский бренд BEVZA попал в скандал из-за набора елочных украшений "Пять колосков".
- После критики в сети бренд решил убрать из продажи эти украшения.
Украинский бренд BEVZA попал в скандал из-за набора елочных украшений "Пять колосков". Именно так назывался репрессивный советский закон, который привел к Голодомору 1932 –1933 годов.
Bevza представил набор елочных украшений за несколько дней до Дня памяти жертв голодоморов, который в этом году пришелся на 22 ноября. Пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук-страницу бренда.
Набор елочных украшений "Пять колосков": что известно?
В набор вошли пять украшений в форме колосков, изготовленных вручную: четыре золотые и один черный ("обожженный"). В бренде BEVZA отметили, что они символизируют "силу земли, труд рук и свет, который сохраняется даже в темные времена" и "олицетворяют возрождение, надежду и единство поколений".
"Пять колосков пшеницы" - это дань памяти поколений, воплощенная в пяти колосках пшеницы – вечном символе устойчивости украинской нации и ее воли к выживанию. Сегодня, когда украинские поля снова горят, части страны остаются оккупированными, эти колоски пшеницы предстают мощным знаком надежды, выносливости и неразрывной связи между поколениями,
– говорится в одном из сообщений BEVZA.
Как отреагировали в сети?
В сети раскритиковали идею бренда. Украинцы напомнили BEVZA, что пять колосков – это символ трагической страницы украинской истории – Голодомора, который привел к смерти миллионов людей.
Символ с исторической травмой нельзя превращать в "елочное украшение". Ведь сгоревший колосок – это не о несокрушимости. Это трагедия, смерть, голод, репрессии. Колосок в 1930-х – не эстетический элемент. Превратить это в "сувенир для праздников" = тривиализация геноцида,
– отметила пользовательница isdutchak в Threads.
Девушка отметила, что трагедию нельзя сочетать с праздничным контентом.
Как в BEVZA ответили на критику?
Владелица бренда Светлана Бевза отреагировала на критику. Она подчеркнула, что BEVZA годами "сознательно популяризирует украинское наследие" и рассказывает историю Украины за рубежом.
Дизайнер отметила, что команда создает колосок с 2018 года.
Смысл, вложенный в создание данных украшений – это прежде всего уважение силе к выживанию украинского народа, память о каждом украинце, кто не встретит больше Рождество, напоминание о том, через что прошли предыдущие поколения, и какую цену мы платим сейчас ради рождественских елок, ради сохранения украинских символов. И колоски – одни из символов этой борьбы. Мы говорим с миром символами,
– добавила она.
Впоследствии в бренде заявили, что прислушались к мнению общественности и убирают из продажи эти елочные украшения.