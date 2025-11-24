"Тривіалізація геноциду": відомий бренд нарвався на критику через прикраси "П'ять колосків"

Український бренд BEVZA потрапив у скандал через набір ялинкових прикрас "П'ять колосків". Саме так називався репресивний радянський закон, який призвів до Голодомору 1932 – 1933 років.

Bevza представив набір ялинкових прикрас за кілька днів до Дня пам'яті жертв голодоморів, який цьогоріч припав на 22 листопада. Пише 24 Канал з посиланням на фейсбук-сторінку бренду.

Набір ялинкових прикрас "П'ять колосків": що відомо?

У набір увійшли п'ять прикрас у формі колосків, виготовлених вручну: чотири золоті та один чорний ("обпалений"). У бренді BEVZA зазначили, що вони символізують "силу землі, працю рук та світло, яке зберігається навіть у темні часи" та "уособлюють відродження, надію та єдність поколінь".

Набір ялинкових прикрас "П'ять колосків" від BEVZA / Скриншот з сайту

"П'ять колосків пшениці" — це данина пам'яті поколінь, втілена у п'яти колосках пшениці – вічному символі стійкості української нації та її волі до виживання. Сьогодні, коли українські поля знову палають, частини країни залишаються окупованими, ці колоски пшениці постають потужним знаком надії, витривалості та нерозривного зв’язку між поколіннями,

– йдеться в одному з дописів BEVZA.

Як відреагували у мережі?

У мережі розкритикували ідею бренду. Українці нагадали BEVZA, що п'ять колосків – це символ трагічної сторінки української історії – Голодомору, який призвів до смерті мільйонів людей.

Символ з історичною травмою не можна перетворювати на "ялинкову прикрасу". Адже згорілий колосок – це не про незламність. Це трагедія, смерть, голод, репресії. Колосок в 1930-х – не естетичний елемент. Перетворити це на "сувенір для свят" = тривіалізація геноциду,

– наголосила користувачка isdutchak в Threads.

Дівчина зазначила, що трагедію не можна поєднувати зі святковим контентом.

Як у BEVZA відповіли на критику?

Власниця бренду Світлана Бевза відреагувала на критику. Вона підкреслила, що BEVZA роками "свідомо популяризує українську спадщину" і розповідає історію України за кордоном.

Дизайнерка зазначила, що команда створює колосок з 2018 року.

Сенс, вкладений у створення даних прикрас – це перш за все шана силі до виживання українського народу, пам'ять про кожного українця, хто не зустріне більше Різдво, нагадування про те, через що пройшли попередні покоління, і яку ціну ми платимо зараз заради різдвяних ялинок, заради збереження українських символів. І колоски – одні із символів цієї боротьби. Ми говоримо зі світом символами,

– додала вона.

Згодом у бренді заявили, що дослухались до думки громадськості й прибирають з продажу ці ялинкові прикраси.

Ялинкові прикраси "П'ять колосків" прибрали з продажу / Скриншот з інстаграму BEVZA