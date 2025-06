Как свадьба Безоса в Венеции вызвала скандал и протесты: при чем тут кризис туристов и климат

В конце июня Венецию всколыхнули протесты. Причина – свадьба основателя Amazon, американского миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес. Пара решила организовать церемонию прямо в центре исторической Венеции, в городе, который и так страдает от нашествия туристов и поднятия уровня моря.

Акции помогли – свадьбу перенести подальше от исторического центра, хотя местные власти не увидели в этом ничего угрожающего. Не обошлось и без скрытой коррупции. Как венецианцы отогнали американского богача от исторических каналов – читайте в материале 24 Канала.

Скандальная свадьба богачей

Джефф Безос и его невеста Лорен Санчес прибыли в Венецию накануне роскошной свадьбы, которая вызвала волну протестов среди местных жителей и активистов, сообщило 26 июня AP. Пара прибыла водным такси в отель Aman на Гранд-канале – с охраной в сопровождении двух моторных катеров.

Безос, которому сейчас 61 год, обручился с 55-летней журналисткой Санчес в 2023 году. Это произошло через четыре года после завершения его 25-летнего брака с Маккензи Скотт. У них четверо детей. Санчес имеет двоих детей от бывшего мужа – голливудского агента Патрика Уайтселла, и сына от игрока NFL Тони Гонсалеса.

Кто такой Джефф Безос Джефф Безос – американский предприниматель, основатель и бывший генеральный директор компании Amazon, одного из крупнейших онлайн-ритейлеров в мире. Родился в 1964 году в Альбукерке, Нью-Мексико, получил образование в Принстонском университете, где изучал электротехнику и информатику. В 1994 году основал Amazon как онлайн-книжный магазин, который впоследствии превратился в гиганта электронной коммерции, облачных технологий и цифровых сервисов.



Безос также является владельцем газеты The Washington Post и основателем аэрокосмической компании Blue Origin. Его имя стало символом новой эпохи цифрового капитализма, а также объектом критики из-за условий труда в Amazon, уклонения налогов и участия в политических и лоббистских процессах. По состоянию на 2025 год он входит в тройку самых богатых людей планеты.

Хотя празднования продлятся несколько дней, официальная дата свадьбы не разглашается. Ожидается около 200 гостей, среди которых – Мик Джаггер, Иванка Трамп, Опра Уинфри, Кэти Перри и Леонардо Ди Каприо.



Джефф Безос и Лорен Санчес после прибытия в Венецию / Фото AP Photo / Luca Bruno

Почему же венецианцы против свадьбы, которая должна была бы привлечь внимание к городу? Венеция и так страдает от наплыва туристов и изменений климата, и свадьба американского богача на этом фоне выглядит лишь эксплуатацией древнего итальянского города.

Под лозунгом No Space for Bezos ради борьбы с эксплуатацией Венеции объединились около десяти венецианских организаций: от борцов с "овертуризмом" до студенческих и экологических движений. Участники акции утверждают, что свадьба символизирует рост социального неравенства и пренебрежение потребностями горожан. Они развешивали баннеры на мостах, а на площади Святого Марка Greenpeace и британская группа Everyone Hates Elon развернули огромное полотно с призывом к богачам "платить больше налогов". По городу также расклеили многочисленные плакаты.

В среду активисты даже запустили по Гранд-каналу плот с манекеном Безоса, который держит коробку Amazon и горсть фальшивых долларов. Британское пиар-агентство, организовавшее акцию, заявило, что они не против самой свадьбы, а против "неконтролируемого богатства и приватизации публичных пространств". Запланирована была даже блокада каналов, но ее заменили на марш от железнодорожного вокзала.

Баннер на площади Святого Марка / Фото Greenpeace via AP

В отличие от свадьбы Джорджа Клуни и Амаль Аламуддин в 2014 году, которая была радостно воспринята жителями, к Безосу в Венеции отношение гораздо холоднее. Как говорит один из лидеров движения Томмазо Каччари, "он не актер – он мультимиллиардер, который поддерживает Трампа и олицетворяет современный глобальный обскурантизм". По мнению протестующих, событие только обостряет проблемы, накопившиеся в Венеции: нехватка жилья, слабая инфраструктура и иллюзия, будто город – это развлекательная площадка для богачей.

Как помогли протесты и в чем вообще проблема

В итоге эти меры помогли – Венеция празднует маленькую, но символическую победу: громкую свадьбу Безоса и телеведущей Лорен Санчес перенесли из центра города – и именно из-за давления протестующих. Торжественная вечеринка должна была состояться в историческом здании Scuola Grande della Misericordia, но теперь, как подтвердили местные чиновники BBC, гостей перевели в другое место – в закрытый комплекс Арсенале, дальше от исторического ядра города.



Церковь Santa Maria della Misericordia и Scuola Vecchia della Misericordia / Фото Didier Descouens, Wikimedia

Мы очень этим гордимся! Мы – никто, без денег, без власти. Но заставили одного из самых влиятельных людей мира уйти из города,

– заявил Томмазо Каччари от инициативы No Space for Bezos.

Для звездных гостей в Венеции уже забронировано пять отелей полностью, а в аэропорту прогнозируют "пробки" из частных самолетов. Поговаривают, что охрану празднований обеспечивают бывшие морские пехотинцы США. Впрочем, это не помогло остановить протесты.

Нас не интересует именно свадьба. Мы протестуем против того, что она символизирует. Это не просто личный праздник. Это демонстрация образа жизни, который не выдерживает критики – экологически, морально, социально,

– объясняет активистка Greenpeace Симона Аббате.



Плакат против Безоса / Фото AP Photo / Luca Bruno

Венецианские власти осудили протест, заявив, что это "мелкое меньшинство" и что 200 VIP-гостей принесут городу экономическую выгоду. "Эти активисты ведут себя так, будто владеют Венецией. Но это не так", – прокомментировал чиновник Симоне Вентурини.

Между тем организация CORILA, которая занимается исследованием защиты венецианской лагуны, подтвердила получение благотворительной помощи от Bezos Earth Fund, хотя размер взноса не разглашается, сообщало AP. В общем 3 млн евро от Безоса распределили между местным офисом ЮНЕСКО, Венецианским международным университетом и собственно CORILA.

Однако вопрос перенасыщенности туризмом в городе актуальный. Пятиевровый туристический сбор не остановил толпы, местные жители чувствуют себя вытесненными, а климатический кризис угрожает самому существованию города. На фоне этого свадьба миллиардера выглядит как фарс.

Одна из акций протеста должна была быть зрелищной – активисты планировали прыгать в каналы с надувными крокодилами, чтобы заблокировать путь праздничным процессиям. Впрочем, эту часть отменили. Вместо этого No Space for Bezos планирует световую проекцию на одно из зданий и финальный марш в субботу.

"Безос приезжает в Венецию только ради вечеринки – вот в чем проблема, – говорит Каччари. – Он видит город не как живое сообщество, а как декорации для своего частного шоу. И мы говорим ему – нет".

Как туристы и климатический кризис влияют на островной город

Венеция все больше страдает от перенаселения туристами и климатических изменений. Количество посетителей ежегодно достигает двадцати – сорока миллионов, тогда как постоянное население исторического центра уменьшилось с 175 000 в 1970-х до менее чем 50 000 сегодня. Такой дисбаланс вызывает не только толпы и дороговизну жилья – ежедневно город может посещать до 85 000 туристов, что разрушает местную архитектуру, дух сообщества и инфраструктуру.

В ответ власти ввели запрет для больших круизных судов, ограничили размер туристических групп (до 25 человек) и ввели обязательный пятиевровый сбор в определенные дни. Однако эти меры оказались недостаточными: туристический поток почти не уменьшился, а Венеция все больше напоминает культурно-туристический парк аттракционов, а не живой город.

Климатический кризис только усугубляет проблемы. Поднятие уровня моря и частые наводнения, в частности рекордные в 2019 и 2022 годах, привели к состоянию чрезвычайной угрозы наследию – соборы, площади, подземные сооружения быстро разрушаются. Проект MOSE, который должен сдерживать высокие приливы, успешно защитил город, но его барьеры меняют экологическое равновесие лагуны и могут наносить новый вред ее экосистемам.

ЮНЕСКО и правительство Италии оценили ситуацию как "чрезвычайно уязвимую" и призвали к усилению мер защиты и устойчивого развития. Осуществляется подготовка климатического и водного планов, а также тестируются инструменты регулирования потока туристов.

Венеция становится одним из самых заметных примеров того, как климатический кризис разрушает исторический город в сердце Европы. Поэтому если Венеция не сможет ограничить чрезмерный туризм и адаптироваться к изменениям климата, ее уникальное наследие может быть потеряно навсегда.