Родители имеют на него большое влияние, – инсайдеры раскрыли подробности о самом младшем Трампе

Бэррон Трамп, сын президента США, 20 марта отметил свое 19-летие. Единственный сын Дональда Трампа и первой леди Мелании, которого родители долгое время оберегали от публичности, сейчас получает образование в Нью-Йорке.

Источники из близкого окружения семьи раскрыли некоторые детали о характере и планах юноши. Сообщает Show 24 со ссылкой на People.

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Он (Беррон – 24 Канал) столкнулся с ситуациями, с которыми его ровесники никогда не сталкивались. Он получил хорошее образование, успел многое увидеть и четко осознает свою личность,

– рассказал один из источников, близких к семье.

Информаторы подчеркивают, что важную роль в воспитании Бэррона сыграли европейские ценности, которые передала ему мать, уроженка современной Словении. Благодаря этому парень стал менее импульсивным, чем его ровесники, всегда сначала выслушает собеседника и является очень вежливым.

От отца, как сообщают инсайдеры, Беррон перенял особый стиль коммуникации и целеустремленность. Источники не исключают, что юноша может пойти по пути отца в политику, однако сейчас, по их словам, он знает чего хочет, поэтому сосредоточен на создании собственных компаний и финансовой независимости.

Когда он выйдет в мир и оставит свой след, люди будут иметь лучшее представление о том, кем он является на самом деле. Сейчас родители имеют на него большое влияние,

– отметил источник, близкий к семье Трампов.

Напомним, ранее мы писали подробный материал о том, что известно о самом младшем Трампе.