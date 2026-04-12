Отныне я сирота, – у известной украинской блогерши умер папа
- Украинский блогер Алина Шаманская потеряла отца накануне Пасхи и поделилась этим в соцсетях.
- Ранее она вспоминала, что у ее отца были проблемы с кратковременной памятью, но он оставался физически активным.
Украинский блогер и ведущая Алина Шаманская сообщила о горе в семье. Накануне Пасхи ушел из жизни ее отец.
Алина Шаманская сообщила об этом на своей странице в инстаграме. Она посвятила покойному папе щемящее сообщение.
Блогер опубликовала видео, на котором показала последний танец с отцом. Она назвала папу своим верным другом и поделилась, что именно от него унаследовала тягу к творчеству.
Именно с тобой я делилась своими любовными страданиями и советовалась, что делать... Ты отпрашивал меня у мамы на дискотеку и советовал, что одевать, какую лучше прическу сделать. Я всегда спрашивала, зная о твоем хорошем вкусе. Ты действительно учил меня жизни, как друг,
– рассказала Алина Шаманская.
Ведущая потеряла отца накануне Пасхи. Она также поделилась архивными фото папы.
"Отныне я сирота. И я стараюсь держаться... ради сына. Сегодня небо плакало по нему. Я вся в папу. И я не прощаюсь. Он теперь навечно в моей душе", – добавила Шаманская.
Добавим, в интервью Алексею Суханову Алина Шаманская рассказывала, что у ее отца были проблемы с кратковременной памятью. Однако он оставался физически активным. Но из-за трудностей со здоровьем мужчина находился под наблюдением специалистов.
Что известно об Алине Шаманской?
- Алина Шаманская – известная украинская блогер, телеведущая и интервьюерка. Она начинала свою карьеру на телевидении, а во время полномасштабной войны активнее занялась своим блогом.
- Также Шаманская состояла в браке с комиком Русланом Ханумаком. У пары родился сын. Супруги развелись с громким скандалом – Алина обвиняла бывшего мужа в психологическом насилии.
- Сейчас Алина Шаманская активно развивает свой инстаграм-блог и ютуб-проект, а также делится собственным опытом о материнстве, самореализации и жизни после развода.