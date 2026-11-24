Украинская блогерша Диана Чхаидзе впервые откровенно рассказала о болезненном разрыве с мужем Бердиа Бахтадзе. Инфлюенсер призналась, что после семи лет брака и рождения дочери причиной распада семьи стала вовсе не супружеская неверность, а нежелание любимого брать на себя ответственность.

Девушка поделилась своими личными переживаниями в новом интервью с Алиной Шаманской. По словам инфлюенсерши, тревожные сигналы появились, еще когда они встречались, ведь ее избранник активно общался с другими женщинами.

Он гулял тогда, когда мы уже встречались. Я даже в какой-то момент смирилась с этим, потому что не знала, как вести себя с грузином. Уже потом, когда я дала ему понять, что у нас с ним все серьезно, он перестал. Но были моменты, когда он скрывал что-то. Я все равно это обнаруживала. Это было очень больно,

– призналась блогерша.

Впоследствии мужчина прекратил открытые интрижки, однако продолжал скрывать некоторые вещи, что причиняло Диане сильную боль. После серьезной измены она намеревалась уйти, но Бердиа уговорил ее дать отношениям второй шанс. Когда же девушка снова засомневалась, он пошел к ее отцу и заявил о готовности сыграть свадьбу, даже без традиционного предложения с кольцом.

В браке пара прожила семь лет и родила дочь Мелису. Чхаидзе отмечает, что любимый был замечательным отцом и другом, но совершенно не подходил на роль партнера.

Я терпела, я старалась всегда находить какие-то причины, почему он этого не делает. Меня постоянно сдерживало то, что я понимаю: в нем есть все, в принципе, что я хотела бы иметь, но то, что он не хотел брать на себя ответственность,

– объяснила свой окончательный выбор звезда сети.

Диана Чхаидзе с мужем и дочерью / фото chkhaidze.di

Мужчина открыто заявлял, что не создан для работы, поэтому Диане приходилось самостоятельно тянуть на себе всю бытовую рутину, финансы и воспитание ребенка.

Я всю свою жизнь привыкла что-то делать, а тут мне попадается грузин, который говорит: "Я не создан для работы"… За все плачу я, за все рассчитываюсь я, все планирую я,

– призналась Диана.

На данный момент супруги еще не оформили официальный развод. Бердиа уехал на родину в Грузию, однако окончательно от Дианы и дочери так и не съехал.

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