Своїми особистими переживаннями дівчина поділилася в новому інтерв'ю Аліні Шаманській. За словами інфлюенсерки, тривожні дзвіночки з'явилися ще на етапі зустрічань, адже її обранець активно спілкувався з іншими жінками.

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Він гуляв тоді, коли ми вже зустрічалися. Я навіть це в якийсь момент приймала, бо не знала, як поводити себе з грузином. Вже потім, коли я йому дала знати, що в нас із ним усе серйозно, він перестав. Але були моменти, що він приховував. Я все одно це знаходила. Це було дуже боляче– зізналася блогерка.

Згодом чоловік припинив відкриті гуляння, проте продовжував приховувати певні речі, що завдавало Діані сильного болю. Після серйозної зради вона мала намір піти, але Бердіа вмовив її дати стосункам другий шанс. Коли ж дівчина знову засумнівалася, він пішов до її батька і заявив про готовність зіграти весілля, навіть без традиційної пропозиції з каблучкою.

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У шлюбі пара прожила сім років та народила доньку Мелісу. Чхаїдзе зазначає, що коханий був чудовим батьком і другом, але абсолютно не підходив на роль партнера.

Я терпіла, я старалася завжди знаходити якісь причини, чому він це не робить. Мене стримувало постійно, бо я розумію, що в ньому є все, в принципі, що я хотіла би мати, але те, що він не хотів брати на себе відповідальність– пояснила свій остаточний вибір зірка мережі.

Діана Чхаїдзе з чоловіком та донькою / фото chkhaidze.di

Чоловік відкрито заявляв, що не створений для роботи, тому Діані доводилося самостійно тягнути на собі весь побут, фінанси та виховання дитини.

Я все своє життя звикла щось робити, а тут мені попадається грузин, який каже: "Я не створений для роботи"… За все плачу я, за все розраховуюсь я, все планую я– зізналася Діана.

Наразі подружжя ще не оформило офіційне розлучення. Бердіа поїхав на свою батьківщину в Грузію, проте остаточно від Діани та доньки так і не з'їхав.

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