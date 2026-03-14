Карпачев разнес скандальную блогершу Дианку, которая заявила, что приняла участие в "Супермаме"

Телеведущий Дмитрий Карпачев уличил во лжи скандальную тикток-блогершу Диану Полищук. Девушка заявила, что приняла участие в реалити-шоу "Суперамама", но оказалось, что это не так.

Карпачев обратился к подписчикам в инстаграме. Он прокомментировал заявления скандальной блогерши.

Диана Полищук опубликовала видео, в котором якобы раскрыла детали съемок проекта "Супермама". По словам блогерши, ее и других участниц "погрузили в бус", завязали глаза и "повезли непонятно куда". Девушка добавила, что одной из женщин вообще "надели мешок на голову". Так их якобы везли на студию, чтобы мамы не видели дорогу.

В этом видео Диана рассказывает, как везут супермам на съемку проекта. Из-за этого от меня начали отворачиваться подписчики. И пока Диана не начала рассказывать вам правду о нашем с ней общем ребенке, я решил, что лучше вы узнаете всю правду непосредственно от меня,

– прокомментировал ролик Полищук Карпачев.

Блогерша известна тем, что выманивает у людей деньги. Во время прямой трансляции в тиктоке Диана призвала подписчиков "закрыть сбор" на 1091 гривну, и она якобы покажет других участниц "Супермамы".

Весь этот треш-контент для того, чтобы собрать деньги, чтобы вы могли увидеть мам, что бы это ни значило. Но госпожа Диана не принимает и не принимала участия в проекте "Супермама". Поэтому, каких мам она вам покажет, мне даже страшно представить. Но больше всего меня пугает то, что люди верят в этот бред, разочаровываются мной, переводят свои деньги мошенникам,

– отметил ведущий реалити-шоу.

