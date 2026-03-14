Карпачов звернувся до підписників в інстаграмі. Він прокоментував заяви скандальної блогерки.
Діана Поліщук опублікувала відео, в якому нібито розкрила деталі зйомок проєкту "Супермама". За словами блогерки, її та інших учасниць "погрузили в бус", зав'язали очі й "повезли незрозуміло куди". Дівчина додала, що одній з жінок взагалі "наділи мішок на голову". Так їх нібито везли на студію, щоб мами не бачили дорогу.
У цьому відео Діана розповідає, як везуть супермам на зйомку проєкту. Через це від мене почали відвертатись підписники. І поки Діана не почала розповідати вам правду про нашу з нею спільну дитину, я вирішив, що краще ви дізнаєтесь усю правду безпосередньо від мене,
– прокоментував ролик Поліщук Карпачов.
Блогерка відома тим, що виманює у людей гроші. Під час прямої трансляції у тіктоці Діана закликала підписників "закрити збір" на 1091 гривню, і вона нібито покаже інших учасниць "Супермами".
Увесь цей треш-контент для того, аби зібрати гроші, щоб ви могли побачити мамів, що б це не означало. Але пані Діана не бере і не брала участі у проєкті "Супермама". Тож, яких мамів вона вам покаже, мені аж страшно уявити. Але найбільше мене лякає те, що люди вірять у цю маячню, розчаровуються мною, переказують свої гроші шахраям,
– зазначив ведучий реаліті-шоу.
Що Діана Поліщук говорила про "свою участь" у проєкті "Супермама"?
Кілька днів тому Діана Поліщук повідомила, що відправилась до Києва для участі у реаліті-шоу "Супермама". Знімальна група нібито зустріла її на вокзалі, і дівчина разом з іншими мамами заселилась у готель.
Блогерка розповіла, що вперше побачила Дмитра Корпачова. Вона стверджувала, що зйомки мають розпочатися через два місяці, а сезон вийде перед Новим роком.
Згодом Діана заявила, що її виключили з проєкту, адже вона показувала фото зі зйомок у своїх соціальних мережах, що заборонено правилами, але не оштрафували.
Водночас Поліщук сказала, що піде на наступний сезон "Супермами".