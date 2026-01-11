Умер Боб Вейр – один из основателей группы Grateful Dead
- Умер американский музыкант и один из основателей группы Grateful Dead Боб Вейр в возрасте 78 лет.
- Уэйр столкнулся с раком и проблемами с легкими и умер в окружении близких.
Умер американский музыкант и один из основателей группы Grateful Dead Боб Вейр. Ему было 78 лет.
Вейр умер после борьбы с раком и заболеваниями легких. Пишет 24 Канал со ссылкой на его официальную страницу в инстаграме.
В заявлении отмечается, что Боб Вейр умер в окружении близких. Музыканту диагностировали рак в июле, также он столкнулся с "сопутствующими проблемами с легкими".
Бобби навсегда останется ведущей силой, чье уникальное мастерство изменило американскую музыку. Здесь нет последнего занавеса на самом деле. Только ощущение, что кто-то снова отправляется в путь,
– говорится в заметке.
Семья мужчины попросила о приватности в сложное для них время и поблагодарила за поддержку.
Что известно о Бобе Вейре и группе Grateful Dead?
Карьера Боба Вейра длилась более 60 лет. Прорыв произошел в 1965 году, когда он основал группу Grateful Dead.
Коллектив формировал рок-музыку. Музыканты считаются одними из пионеров джем-бэндов.
В 1994 году группу ввели в Зал славы рок-н-ролла. В 2007 году она получила награду за жизненные достижения на премии "Грэмми".
Коллектив прекратил свою деятельность в 1995 году, когда умер один из соучредителей Джерри Гарсия.
Боб Вейр родился 16 октября 1947 года. В 13-летнем возрасте он начал играть на гитаре, а впоследствии начал посещать фолк-клубы, где исполнял музыку в стиле блюграс.
Вейр впервые увидел Гарсию в клубе Tangent в городе Пало-Альто. Тот играл на банджо.
В 1964 году Боб познакомился с Джерри. Они начали выступать в группе Warlocks, которая потом получила название Grateful Dead.