Вейр умер после борьбы с раком и заболеваниями легких. Пишет 24 Канал со ссылкой на его официальную страницу в инстаграме.

В заявлении отмечается, что Боб Вейр умер в окружении близких. Музыканту диагностировали рак в июле, также он столкнулся с "сопутствующими проблемами с легкими".

Бобби навсегда останется ведущей силой, чье уникальное мастерство изменило американскую музыку. Здесь нет последнего занавеса на самом деле. Только ощущение, что кто-то снова отправляется в путь,

– говорится в заметке.

Семья мужчины попросила о приватности в сложное для них время и поблагодарила за поддержку.

Что известно о Бобе Вейре и группе Grateful Dead?