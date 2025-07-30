В недавнем интервью актер Богдан Бенюк заявил, что детей, которые продолжают общаться на русском языке, можно бить розгой. После этих слов в сети раскритиковали народного артиста Украины.

Бенюк признался, как воспринял критику от украинцев. Пишет Show 24 со ссылкой на BLIK.ua.

К слову По ср*ке резкой отпор, – актер Богдан Бенюк призвал бить детей за русский язык

Богдан Бенюк заявил, что не обращает внимания на людей, которые его критикуют, и добавил: "пусть себе реагируют, как хотят".

Виновато среднее поколение, которое позволяет себе разговаривать со своими детьми на русском языке. Таким образом делают их такими, которые, возможно, потом будут наследовать российские приоритеты, потому что они разговаривают не на нашем родном языке,

– сказал актер.

В том, что дети продолжают разговаривать на русском языке, народный артист Украины обвиняет родителей. По его словам, те "не хотят жить в будущем в украинском государстве вместе со своими потомками".

Бенюк отметил, что в начале полномасштабного вторжения ситуация была иная. Актер говорит, что украинцы испугались и сразу вспомнили родной язык.

А вот сейчас надо вести четкую государственную политику по языковому вопросу. В первую очередь стоит обратить внимание на школы, детсады и учебные заведения. И на родителей, которые продолжают разговаривать на русском со своими детьми,

– считает Богдан Михайлович.

Ранее мы сообщали, что рэпер YARMAK высказался относительно языкового вопроса.

Что Богдан Бенюк сказал в предыдущем интервью?

Ранее Алина Доротюк поинтересовалась у Богдана Бенюка, как детей и подростков, которые продолжают общаться на русском языке, можно вернуть к украинскому.

"Берешь розгу. И по ср*ке розгой отпороть, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык... Таким образом родить в ребенке гордость за язык. Потому что когда он будет иметь гордость, будет чувствовать себя украинцем, у него не будет вопросов, как говорить с одноклассниками. И не будет чувствовать себя изгоем в классе. Надо уметь воспитать уважение к своей стране. Воюй с ними, дерись с ними, резкой бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших", – ответил он.

По мнению актера, люди, которые до сих пор разговаривают на русском языке, служат захватчику и врагу.