Богдан Бенюк признался, что не отвечает тем, кто обращается к нему на русском. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Важно Русский язык убивает, – известная украинская актриса резко высказалась о мягкой украинизации

Интервьюерка спросила мнения Богдана Бенюка, каким способом вернуть к украинскому языку детей и подростков, которые протестуют и продолжают говорить на русском.

Берешь резку. И по ср*ке отпороть, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык... Таким образом родить в ребенке гордость за язык. Потому что когда он будет иметь гордость, будет чувствовать себя украинцем, у него не будет вопросов, как говорить с одноклассниками. И не будет чувствовать себя изгоем в классе. Надо уметь воспитать уважение к своей стране. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших,

– сказал Богдан Бенюк.

Актер напомнил, что пошел четвертый год войны. Он считает, что люди, которые общаются на русском языке, служат захватчику и врагу.

"Я не желаю такой Украины, где второй язык русский. Такого не может быть. Кто-то говорит, что это же как в Швейцарии, разные кантоны. Нет. Президент российский, эта сволочь сказала очень важное: "Россия заканчивается там – где заканчивается русский язык". Это не пустые слова. Мы та страна, которая имеет такого врага, как никто другой в мире", – заявил Богдан Бенюк.

Какое еще заявление сделал Бенюк

В интервью Алине Доротюк Богдан Бенюк также прокомментировал скандал вокруг преподавателей КНУТКиТ имени Карпенко-Карого, которых обвинили в харассменте, сексуальных домогательствах и жестоком поведении в отношении студентов.

Актер считает, что ситуация "раздута медиа", а обвинения недоказаны. Он заступился за коллег-преподавателей, в частности Юрия Высоцкого. Бенюк заявил, что скандал – это "внутренняя кухня", где должны разбираться сам Высоцкий и его "неудачные студентки и студенты".