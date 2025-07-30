Бенюк зізнався, як сприйняв критику від українців. Пише Show 24 з посиланням на BLIK.ua.

До слова По ср*ці різкою відпороти, – актор Богдан Бенюк закликав бити дітей за російську мову

Богдан Бенюк заявив, що не звертає уваги на людей, які його критикують, і додав: "хай собі реагують, як хочуть".

Винне середнє покоління, яке дозволяє собі розмовляти зі своїми дітьми російською мовою. Таким чином роблять їх такими, які, можливо, потім будуть наслідувати російські пріоритети, бо вони розмовляють не нашою рідною мовою,

– сказав актор.

У тому, що діти продовжують розмовляти російською мовою, народний артист України звинувачує батьків. За його словами, ті "не хочуть жити в майбутньому в українській державі разом зі своїми нащадками".

Бенюк зауважив, що на початку повномасштабного вторгнення ситуація була інакша. Актор каже, що українці перелякалися й одразу згадали рідну мову.

А от зараз треба вести чітку державну політику з мовного питання. В першу чергу варто звернути увагу на школи, дитсадки й навчальні заклади. І на батьків, які продовжують розмовляти російською зі своїми дітьми,

– вважає Богдан Михайлович.

Раніше ми повідомляли, що репер YARMAK висловився щодо мовного питання.

Що Богдан Бенюк сказав у попередньому інтерв'ю?

Раніше Аліна Доротюк поцікавилася в Богдана Бенюка, як дітей і підлітків, які продовжують спілкуватися російською мовою, можна повернути до української.

"Береш різку. І по ср*ці різкою відпороти, щоб він забув навіки вічні про те, що є російська мова... Таким чином народити в дитині гордість за мову. Бо коли вона матиме гордість, почуватиметься українцем, у неї не буде питань, як говорити з однокласниками. І не почуватиметься вигнанцем у класі. Треба вміти виховати повагу до своєї країни. Воюй із ними, бийся з ними, різкою бий, пляшкою з-під води по голові бий старших", – відповів він.

На думку актора, люди, які досі розмовляють російською мовою, служать загарбнику і ворогу.