Я не в СИЗО, – Беспалов впервые после таинственного исчезновения вышел на связь

В конце января в сети начали активно обсуждать исчезновение блогера-сплетника Богдана Беспалова. Теперь впервые за более чем месяц он вышел на связь с аудиторией.

Аудиообращение блогера опубликовали в его телеграм-канале.

Не пропустите Во время концерта в Киеве: участник группы NAZVA трогательно сделал предложение любимой

Богдан заявил, что имеет ограниченный доступ к внешнему миру и телефону, но когда есть возможность, пользуется интернетом.

Богдан Беспалов впервые после исчезновения вышел на связь / Скриншот из телеграм-канала

Никогда не думал, что за одни сутки может так кардинально измениться жизнь, и все, что для тебя было комфортным, то, что делало тебя счастливым, то, что приносило улыбку и хорошие эмоции, – все это теряет всякий смысл. И ты попадаешь туда, где базовые вещи для жизни человека – это уже большая радость,

– сказал Беспалов.

Он добавил, что обязательно вернется к блогу, просто сейчас такой период "когда надо немного подождать". По возможности он будет освещать определенные вещи и передавать информацию через менеджеров.

Хочу отбросить все спекуляции. Я не в СИЗО. Пожалуйста, не ведитесь на такой бред. Я не нахожусь под следствием. Я не выезжал из Украины,

– подчеркнул блогер.

Также Богдан Беспалов утверждает, что есть конкретный человек, который хотел сделать так, чтобы он исчез навсегда. Впрочем, по его словам, в результате это только пошло ему на пользу.

Когда ты отрезан от внешнего мира, есть много времени переосмыслить подход к работе, того, что ты создавал, как это можно улучшить,

– поделился блогер.

Отдельно Богдан прокомментировал свое состояние здоровья. Он заявил, что в последнее время постоянно болеет.

Для справки! Богдан Беспалов – известный блогер, который создал сообщество сплетников шоубиза. За его телеграмм-каналом следит более 64 тысяч подписчиков, ютуб-каналом – более 80 тысяч, а инстаграмом – более 40 тысяч фолловеров.

Богдан Беспалов / Фото из его соцсетей

Что известно об исчезновении Богдана Беспалова?