Блогера Гончарук заподозрили в заработке из России во время войны: банки взялись за проверку
- Украинский блогер Богдана Гончарук попала в скандал из-за аудиозаписи, где она рассказывает о выводе средств с российских и белорусских карт.
- Банки Monobank и ПриватБанк передали информацию в финансовый мониторинг.
Украинский инстаграм-блогер Богдана Гончарук попала в громкий скандал. В сети появились аудиозаписи, где она рассказывает, как выводить средства с российских и белорусских карт. Представители банков уже отреагировали.
Автор ютуб-канала "Скиби Тру" Максим Скибинский опубликовал на своей странице в тредсе аудиозаписи,, которые выглядят как голосовые сообщения Богданы Гончарук. В них блогер якобы рассказывает о том, как тратит средства из России и Беларуси.
Оплата из России и Беларуси – у меня там есть два человека, которым я доверяю. У них есть карточки, на которые я перевожу средства, а потом трачу в России. А с белорусской карточки мне выводят деньги на молдавскую. С российской карты я тоже знаю, как вывести на украинскую,
– говорится в сообщении.
Богдана Гончарук добавляет в этих голосовых сообщениях, что у нее не возникает никаких проблем с банками.
"Может это потому, что у меня есть ФЛП и я плачу налоги и в "зеленом списке" и они не смотрят на карточки физического лица. Я реально провожу все оплаты на карты Monobank и ПриватБанк только свои, потом снимаю и перевожу на валюту", – говорит женщина в сообщении.
Обнародованные аудиозаписи: слушайте онлайн
Сообщение получило резонанс в социальной сети. На него отреагировал Олег Гороховский, соучредитель Monobank.
Переслал в финансовый мониторинг. Кажется, на отказ в обслуживании она 100% наговорила,
– прокомментировал Гороховский.
"ПриватБанк" также обратил на это внимание. Команда банка отметила, что отправила информацию в финансовый мониторинг для проверки.
Гороховский и "ПриватБанк" отреагировали / Скриншот с тредса
Также Максим Скибинский добавил, что после публикации команда Богданы Гончарук звонила ему и предлагала деньги за опровержение. Он записал этот разговор, но решил пока не публиковать.
Блогер также опубликовал скриншот аудиозаписей, которые публиковал, чтобы доказать – о деньгах из России и Беларуси шла речь уже после начала полномасштабной войны.
Скриншот переписки / Фото из тредса Максима Скибинского
Предыдущий скандал с участием Гончарук
- В июле 2025 года Алексей Дурнев на своем ютубе опубликовал новый выпуск рубрики "MAKE ME ЅСАМ", где рассказал о курсе Богданы Гончарук "Энергия изобилия". Блогер прошел и осмотрел ее "легендарный интенсив", благодаря которому Богдана обещает своим студентам увеличить доход, "изменить мышление", "запрограммировать себя на богатство".
- В этом курсе Богдана Гончарук называет 2022 год для себя лучшим, потому что она сосредоточилась не на войне, а на богатстве.
- Блогерша в ответ начала угрожать Алексею Дурневу судом. Как говорил инфлюенсер, Богдана хотела, чтобы он извинился и признал, что она настоящая "духовная миллионерша".