Автор ютуб-каналу "Скібі Тру" Максим Скибинський опублікував на своїй сторінці у тредсі аудіозаписи, що виглядають як голосові повідомлення Богдани Гончарук. У них блогерка начебто розповідає про те, як витрачає кошти з Росії та Білорусі.
До слова Реклама зі школяркою і хвиля обурення в Threads: гендиректор Укрпошти визнав помилку
Оплата з Росії та Білорусі – у мене там є дві людини, яким я довіряю. У них є картки, на які я переказую кошти, а потім витрачаю в Росії. А з білоруської картки мені виводять гроші на молдовську. З російської картки я теж знаю, як вивести на українську,
– йдеться у повідомленні.
Богдана Гончарук додає у цих голосових повідомленнях, що у неї не виникає жодних проблем з банками.
"Може це тому, що в мене є ФОП і я плачу податки й в "зеленому списку" й вони не дивляться на картки фізичної особи. Я реально проводжу всі оплати на картки Monobank і ПриватБанк тільки свої, потім знімаю і переводжу на валюту", – говорить жінка у повідомленні.
Оприлюднені аудіозаписи: слухайте онлайн
Допис набув резонансу у соціальній мережі. На нього відреагував Олег Гороховський, співзасновник Monobank.
Переслав до фінансового моніторингу. Здається, на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила,
– прокоментував Гороховський.
"ПриватБанк" також звернув на це увагу. Команда банку зазначила, що відправила інформацію у фінансовий моніторинг для перевірки.
Гороховський та "ПриватБанк" відреагували / Скриншот з тредсу
Також Максим Скибинський додав, що після публікації команда Богдани Гончарук телефонувала йому й пропонувала кошти за спростування. Він записав цю розмову, але вирішив наразі не публікувати.
Блогер також опублікував скриншот аудіозаписів, які публікував, щоб довести – про гроші з Росії та Білорусі йшла мова вже після початку повномасштабної війни.
Скриншот листування / Фото з тредсу Максима Скибинського
Попередній скандал за участі Гончарук
У липні 2025 року Олексій Дурнєв на своєму ютубі опублікував новий випуск рубрики "MAKE ME SСAM", де розповів про курс Богдани Гончарук "Енергія ізобілія". Блогер пройшов та оглянув її "легендарний інтенсив", завдяки якому Богдана обіцяє своїм студентам збільшити дохід, "змінити мислення", "запрограмувати себе на багатство".
У цьому курсі Богдана Гончарук називає 2022 рік для себе найкращим, бо вона зосередилась не на війні, а на багатстві.
Блогерка у відповідь почала погрожувати Олексію Дурнєву судом. Як казав інфлюенсер, Богдана хотіла, щоб він перепросив і визнав, що вона справжня "духовна мільйонерка".