Автор ютуб-канала "Скиби Тру" Максим Скибинский опубликовал на своей странице в тредсе аудиозаписи,, которые выглядят как голосовые сообщения Богданы Гончарук. В них блогер якобы рассказывает о том, как тратит средства из России и Беларуси.

Оплата из России и Беларуси – у меня там есть два человека, которым я доверяю. У них есть карточки, на которые я перевожу средства, а потом трачу в России. А с белорусской карточки мне выводят деньги на молдавскую. С российской карты я тоже знаю, как вывести на украинскую,

– говорится в сообщении.

Богдана Гончарук добавляет в этих голосовых сообщениях, что у нее не возникает никаких проблем с банками.

"Может это потому, что у меня есть ФЛП и я плачу налоги и в "зеленом списке" и они не смотрят на карточки физического лица. Я реально провожу все оплаты на карты Monobank и ПриватБанк только свои, потом снимаю и перевожу на валюту", – говорит женщина в сообщении.

Обнародованные аудиозаписи: слушайте онлайн

Сообщение получило резонанс в социальной сети. На него отреагировал Олег Гороховский, соучредитель Monobank.

Переслал в финансовый мониторинг. Кажется, на отказ в обслуживании она 100% наговорила,

– прокомментировал Гороховский.

"ПриватБанк" также обратил на это внимание. Команда банка отметила, что отправила информацию в финансовый мониторинг для проверки.



Гороховский и "ПриватБанк" отреагировали / Скриншот с тредса

Также Максим Скибинский добавил, что после публикации команда Богданы Гончарук звонила ему и предлагала деньги за опровержение. Он записал этот разговор, но решил пока не публиковать.

Блогер также опубликовал скриншот аудиозаписей, которые публиковал, чтобы доказать – о деньгах из России и Беларуси шла речь уже после начала полномасштабной войны.



Скриншот переписки / Фото из тредса Максима Скибинского

