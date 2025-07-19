В платье за 125 тысяч гривен: Дорофеева выступила на благотворительном вечере Усика в Лондоне

Уже этой ночью в Лондоне состоится самое ожидаемое событие года в мире бокса. Украинец Александр Усик проведет бой-реванш с британцем Даниэлем Дюбуа. Накануне этого поединка Усик организовал благотворительный вечер.

На Business and Charity Gala Dinner объединились люди из разных уголков мира, а в конце вечера для гостей выступила Надя Дорофеева, сообщает Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

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За несколько дней до события выкупили все билеты. Украинский чемпион собрал влиятельных и богатых людей в одном месте для одной цели – поддержать Украину. Среди звездных гостей также были Коля Серга, Влада Седан, Ирина Горовая, Александр Зинченко, Ольга Фреймут.

Это был вечер о силе. О единстве. О вере, которая держит всех украинцев уже более 3 лет,

– написала Дорофеева.

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Какой образ Надя выбрала для этого выступления?

В Лондоне Надя появилась в достаточно нестандартном для себя образе. Если для концертов артистка выбирает откровенные и яркие наряды, то теперь выступила в длинном атласном платье молочного цвета от украинского бренда MY THEATRE by Dariia Bila. Стоимость такого наряда – 125 тысяч гривен На лице у исполнительницы был нюдовый макияж, а волосы были уложены в легкие волны.

В соцсетях фанаты предполагают, что Надя может исполнить гимн Украины перед сегодняшним поединком. Действительно ли это так – узнаем уже совсем скоро. Ведь сегодня именно тот день, когда миллионы украинских сердец будут биться в одном ритме, вместе с Александром Усиком.