ВИЧ, псориаз и психические расстройства: с какими хроническими заболеваниями живут знаменитости

Ошибочно считать, что известные люди не имеют никаких проблем. Как показывает практика, большинство из них имеет небывалые серьезные проблемы со здоровьем. Часто это неизлечимые заболевания, которые очень сильно влияют на качество жизни.

И своим примером они доказывают, что можно и нужно научиться жить с проблемами, внимательнее относиться к образу жизни и не давать болезни шанса на победу. 24 Канал расскажет с какими заболеваниями живут знаменитости.

Чарли Шин

В 2015 году актер публично сообщил, что врачи диагностировали у него ВИЧ. О своем диагнозе Чарли узнал в 2011 году, однако не сразу решался публично об этом говорить.

Мужчина не скрывал, что когда услышал свой диагноз, то хотел просто застрелиться. Но все изменилось, когда врачи дали ему горсть таблеток и заверили, что он будет жить. С того момента актер находится на специальной терапии и даже участвовал в тестировании препарата от вируса.

Чарли Шин / Фото Getty images

Селена Гомес

В 2013 году певице диагностировали аутоиммунное заболевание – системная волчанка.

Для справки. Системная красная волчанка (СКВ) – это аутоиммунная болезнь, способна поражать большинство органов и систем в теле человека.

На несколько лет Селена покинула певческую карьеру и пыталась привести в порядок свое здоровье. В 2017 году артистка пережила операцию по трансплантации почки.

Донором органа стала близкая подруга артистки. Кроме того, исполнительница не может иметь детей. По ее словам, эта новость была удручающей для нее.

Я никогда этого не говорила, но, к сожалению, я не могу иметь собственных детей. У меня много медицинских проблем, которые могут поставить под угрозу мою жизнь и жизнь ребенка. Это долго угнетало меня,

– рассказывала Селена.



Селена Гомес / Фото из инстаграма певицы

В 2020 году она снова оказалась в стадии обострения, но в 2024 – наступила ремиссия. Лекарства против системной волчанки имеют побочный эффект – дрожание рук.

Такое лечение также имеет влияние на вес. Селена Гомес то стремительно набирает килограммы, то возвращается к привычной форме. Очень часто публика критикует звезду за лишние килограммы, избегая факта ее болезни.

К слову, в 2016 году девушке диагностировали еще и биполярное расстройство.

Ким Кардашян

По наследственности модель получила от своей матери псориаз – аутоиммунное заболевание кожи, проявляющееся образованием на коже красных пятен, которые покрыты белесо-серебристыми чешуйками, что чешутся и шелушатся.

С годами у Ким развился псориатический артрит, который проявляется воспалительными высыпаниями на коже и болью в костях.

Во время беременностей псориаз отступил. Однако впоследствии вернулся и начал масштабно покрывать лицо и большую часть тела звезды.

Ким Кардашян / Фото из инстаграма модели

Из-за своего заболевания Ким пытается придерживаться здорового образа жизни. Она ест больше растительной пищи и пьет смузи из морского мха.

Звезда не скрывает, что иногда сыпь может маскировать макияжем, однако у нее же те участки дела, где покраснение и шелушение никогда не отступают.

Сильвестр Сталлоне

Когда актер рождался, врачи применили "щипцы", чтобы извлечь ребенка из родовых путей матери. Вероятно, медики допустили ошибку, из-за чего Сильвестр получил паралич лицевых мышц. Это повреждение стало следствием того, что у Сталлоне опустились рот и глаз.

Такая особенность повлияла на произношение звезды Голливуда, а на экранах зрители привыкли видеть его жестоким и злым, хотя это все обманчивая внешность.

Сильвестр Сталлоне / Фото из инстаграма актера

Кто еще из звезд страдает неизлечимыми болезнями?

Селин Дион в 2022 году диагностировали синдром мышечной скованности, редкое неврологическое заболевание. Болезнь повлияла на голосовые мышцы артистки, что привело к значительным изменениям в ее способности петь. Последствия болезни оказались настолько серьезными, что однажды из-за сильных мышечных спазмов певица сломала себе ребра.

Дэн Рейнольдс также имеет аутоиммунное заболевание – болезнь Бехтерева (воспалительное заболевание суставов и позвоночника). Певец страдал от боли, но несколько лет назад он вошел в ремиссию.

Брюсу Уиллису поставили тяжелый диагноз: лобно-височная деменция. Также ему диагностировали анозогнозию – состояние, при котором человек не осознает собственного диагноза. К сожалению, сегодня заболевание прогрессирует.

Белла Хадид уже много лет страдает от болезни Лайма (это инфекционное заболевание, которое переносит определенный вид клещей).

Дэниел Рэдклифф с самого детства страдает диспарксией – неврологическое заболевание, которое затрудняет координацию движений и мелкую моторику. Из-за этого Рэдклифф не может самостоятельно завязать шнурки, водить авто или понятно писать от руки.

Джим Керри еще в 2004 году рассказал, что у него СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности). Из-за этого актер даже был в глубокой депрессии.

Майкл Джей Фокс в 30 лет узнал свой страшный диагноз – болезнь Паркинсона. Тогда врачи говорили, что у Майка есть 10 лет активной жизни, прежде чем недуг возьмет свое.

К сожалению, это далеко не полный список историй звездных болезней. Однако такие примеры доказывают, что болезнь не выбирает является ли человек звездой сценой, или просто живет обыденной жизнью. Иногда даже говорят, что знаменитости в прямом смысле платят своим здоровьем за то, что они получили от судьбы.