Звезда "Гарри Поттера" во второй раз станет мамой: нежные фото с животиком
Британская актриса Бонни Райт объявила о второй беременности. Звезду помнят как Джинни Уизли в культовых фильмах о Гарри Поттере.
Радостной новостью о пополнении в семье Бонни Райт поделилась на своей странице в инстаграме. Интересно, что актриса сообщила о беременности на Пасху – 5 апреля.
Актриса опубликовала теплые домашние кадры. Она позировала вместе с сыном на диване в белой футболке и брюках. На фото виднелся слегка округлый живот Бонни.
Двое малышей на моих коленях – наш второй маленький землянин присоединится уже этой осенью!
– объявила звезда "Гарри Поттера".
Бонни Райт с сыном / Фото из инстаграма Бонни Райт
В комментариях актрису засыпали поздравлениями друзья, близкие и коллеги.
Что известно о личной жизни Бонни Райт?
- Звезда "Гарри Поттера" имела отношения с актером Джейми Кэмпбеллом Бовером. Пара обручилась, однако их отношения не сложились.
- В 2020 году стало известно, что Бонни Райт встречается с Эндрю Лококо. Через два года они поженились, а осенью 2023 года стали родителями. У супругов родился сын Элио.
- Бонни Райт признавалась, что после того, как стала матерью, еще больше увлеклась ее "экранными родителями" – Молли и Артуром Уизли, пишет People. По мнению актрисы, они очень заботливые, милые и преданные друг другу.