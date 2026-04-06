В воскресенье, 5 апреля, принц Гарри и Меган Маркл вместе со своими детьми отмечали Пасху. Яркими кадрами 44-летняя Меган Маркл поделилась в своем инстаграме.
В одном из роликов Меган показала, как сын Арчи и дочь Лилибет бегают по траве с пасхальными корзинами в руках. Так они охотились на пасхальные яйца – это символическая традиционная игра, популярная в Штатах. В видео видно, что Лилибет по этому случаю надела милый праздничный обруч с ушками кролика.
На других кадрах брат и сестра держат корзины со сладостями и прогуливаются по саду. А еще в одном видео Меган Маркл подловила момент, как Арчи и Лилибет раскрашивают яйца.
Счастливой Пасхи,
– лаконично подписала кадры Меган.
Меган Маркл с детьми на Пасху: видео
Отметим, британская королевская семья также отпраздновала Пасху 5 апреля. Они собрались на праздничной службе в Виндзоре, пишет BBC.
Что известно о детях принца Гарри и Меган?
Принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей и переехали в США. Они поселились в Калифорнии, родном штате Меган. С тех пор супруги воспитывают детей вне внимания общественности.
Принц Арчи родился 6 мая 2019 года в Лондоне. После того как Чарльз III стал королем, мальчик получил титул принца. Он входит в первую десятку в очереди на британский престол.
Принцесса Лилибет – младшая дочь супругов, родившаяся 4 июня 2021 года уже в Калифорнии. Ее назвали в честь покойной королевы – Лилибет было детским прозвищем Елизаветы II.