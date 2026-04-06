Радостной новостью о пополнении в семье Бонни Райт поделилась на своей странице в инстаграме. Интересно, что актриса сообщила о беременности на Пасху – 5 апреля.

Актриса опубликовала теплые домашние кадры. Она позировала вместе с сыном на диване в белой футболке и брюках. На фото виднелся слегка округлый живот Бонни.

Двое малышей на моих коленях – наш второй маленький землянин присоединится уже этой осенью!

– объявила звезда "Гарри Поттера".



Бонни Райт с сыном / Фото из инстаграма Бонни Райт

В комментариях актрису засыпали поздравлениями друзья, близкие и коллеги.

