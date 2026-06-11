Звезду российского сериала "Кадеты" будут судить в Украине

В Украине будут судить российского актера и генерального директора телеканала "Спас" Бориса Корчевникова из-за антиукраинской деятельности.

О завершении досудебного расследования сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Интересно Елена Тополя назвала сумму, которую государство выделило на восстановление квартиры после обстрела

Пропагандиста обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, оправдании российской агрессии против нашей страны и незаконном пересечении государственной границы Украины.

По данным следствия, Корчевников распространял заявления в поддержку войны России против Украины. Во время выступлений в медиа и публикациях в социальных сетях он оправдывал российское вторжение, поддерживал оккупацию украинских территорий и дискредитировал украинскую власть. Для продвижения кремлевских нарративов пропагандист использовал религиозную тематику.

Также следователи установили, что в 2022-2023 годах Корчевников несколько раз ездил на оккупированные Россией территории Украины. По данным СБУ, он делал это незаконно, нарушая правила пересечения украинской границы.

Обвинительный акт против Бориса Корчевникова направили в суд / Фото Офисе Генерального прокурора Украины

Борис Коречников живет в России, поэтому украинские правоохранители принимают меры для его привлечения к ответственности.

Напомним, что он в свое время получил известность благодаря сериалу "Кадеты", показ которого запрещен в Украине.