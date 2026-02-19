19 февраля, 12:12
Арестовали бывшего принца Эндрю – брата короля Чарльза ІІІ
Эндрю Маунтбеттена-Виндзора арестовали по подозрению в неправомерных действиях на государственной службе.
Об этом сообщает BBC. Полицейские машины видели сегодня утром в Сандрингеме в Норфолке, где бывший принц проживает после того, как выехал из своего особняка Royal Lodge в Виндзоре.
В заявлении полиции долины Темзы сообщается, что в рамках расследования сегодня арестовали мужчину 60-ти лет из Норфолка по подозрению в злоупотреблении государственной должностью.
Также проводятся обыски в Беркшире и Норфолке. Сейчас он находится под стражей полиции.